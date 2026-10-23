Cận cảnh hố sụt khổng lồ sâu 120 m mới phát hiện ở Việt Nam

Ngày 22/10, Jungle Boss, công ty chuyên thám hiểm và tổ chức tour hang động tại Việt Nam, công bố phát hiện hố sụt khổng lồ tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, từ ngày 23 đến 29/7/2025, đoàn khảo sát gồm 24 thành viên, trong đó có các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Mỹ (NSS), Jungle Boss và BQL vườn quốc gia, đã khảo sát khu vực này sau khi phát hiện một vệt đen lớn bất thường trên ảnh vệ tinh Google Earth.

Theo đoàn thám hiểm, miệng hố có hình bầu dục, dài khoảng 190 m, rộng 140 m. Không gian bên trong hố dài khoảng 250 m, rộng 200 m, sâu 120 m. Ông Nguyễn Văn Úy, Phó giám đốc kiêm Giám đốc an toàn Jungle Boss, nhận định đây là một trong những hố sụt lớn nhất ông từng thấy sau hơn 20 năm đi rừng. Hố có dạng như chiếc bát úp ngược, mở rộng dần từ trên xuống.

Hố sụt có diện tích khoảng 2,18 ha, nằm tại khoảnh 8, tiểu khu 603, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. BQL cho biết thông tin về hố sụt bổ sung tư liệu thực địa về địa hình núi đá vôi trong khu vực, cũng là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm địa chất, địa mạo và quá trình biến đổi địa hình.

Ông Kevin Ditamore, thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Hang động Mỹ (NSS), đu dây xuống khảo sát hố sụt. Chuyên gia này cho biết các vách đá xung quanh dựng đứng, có nhiều lỗ rỗng và gờ đá sắc nhọn.

Trước đó, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận 5 hố sụt lớn, trong đó có hố Kong, được phát hiện năm 1997. Theo đánh giá của các chuyên gia, hố sụt mới (chưa được đặt tên) rộng hơn nhưng nông hơn hố Kong.

Dưới đáy hố sụt là rừng nguyên sinh phát triển xanh tốt, với nhiều cây cổ thụ, minh chứng hố sụt đã hình thành từ hàng triệu năm trước.

Để tiếp cận khu vực đáy hố, các thành viên thiết lập hệ thống dây và thiết bị bảo hộ, đu dây xuống các vách đá gần như thẳng đứng, với độ sâu khoảng 120 m. Bên trong hố sụt có địa hình phức tạp, gồm vách đá, đá vụn và thảm thực vật rừng. Một số vị trí có dấu hiệu sạt lở; đất đá tích tụ dưới chân vách gây khó khăn cho việc tiếp cận và khảo sát khu vực bên dưới.

Bên trong hố sụt là hệ sinh thái nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ lớn. Đoàn thám hiểm tìm kiếm dấu hiệu địa chất có thể dẫn đến hang động ngầm nhưng chưa có kết quả. Qua khảo sát các vách đá, các thành viên phát hiện một khe nứt nhỏ cao khoảng 5 m, sâu 12-15 m, không có luồng khí lưu thông.

Trong quá trình khảo sát quanh đáy hố, đoàn phát hiện lượng lớn vỏ sò, vỏ ốc chất thành đống bên các vách đá, ước tính có thể lên đến hàng triệu chiếc, xen giữa là nhiều bộ xương khỉ. Những dấu tích này cho thấy khu vực từng có sự hiện diện của nhiều sinh vật, song hệ sinh thái dưới đáy hố vẫn cần được tìm hiểu thêm.

Châu Sa