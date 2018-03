Cận cảnh hiện trường vụ thảm sát 5 người trong một nhà ở Bình Tân

Sáng 30/3, VKSND và Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình tại quận Bình Tân.

Sáng 30/3, VKSND và Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình tại quận Bình Tân. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Một kiểm sát viên cho biết, việc kiểm tra hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo khách quan, đúng các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật, thông tin trên Pháp luật TPHCM.(Ảnh: Zing)

Công tác kiểm tra diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Khu vực xung quanh ngôi nhà của các nạn nhân được phong tỏa. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Bên trong căn nhà, các lực lượng phối hợp lập biên bản kiểm tra, ghi nhận.(Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Ngày 12/2 (tức 27 Tết), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện vụ án mạng trong căn nhà của vợ chồng ông Chinh, bà Hồng nằm trong khu vực này. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Tại hiện trường, 5 người trong gia đình gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà 131/48); bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi); Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi) đã tử vong với các vết thương trên người và cổ.(Ảnh: Infonet)

Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, có một số tài sản đã bị mất. Công an thu giữ 2 con dao dính máu.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an TPHCM và Cục Cảnh sát hình sự tiến hành khoanh vùng các đối tượng. Từ chi tiết chủ nhà có nuôi chó dữ, nên cơ quan chức năng phán đoán nhiều khả năng người ngoài khó có thể vào cướp tài sản, chỉ có thể là người thân quen với gia chủ mới có thể vào trong nhà. Công an xác định đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là nghi can can chính gây ra vụ án nên đã tiến hành truy bắt.(Ảnh: Công an Nhân dân)

Tình được xác định là người làm thuê cho xưởng gia công inox của ông Mai Xuân Chinh. Theo lời khai ban đầu, Tình đã gây án vì trong quá trình làm việc hay bị mắng chửi nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Tình cũng khai nhận một mình lên kế hoạch và sát hại cả gia đình ông Chinh khi họ đang ngủ. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngày 21/2, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.(Ảnh: Sài Gòn giải phóng)