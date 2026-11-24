Sáng 24/11, một vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ lớn như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc khiến cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Nhiều nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công tác cứu nạn, cứu hộ đang được thực hiện rất khẩn trương.

Như VietNamNet thông tin, khoảng 8h05 phút sáng nay, tại phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vụ nổ lớn. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ làm 6 người tử vong, trong đó một người chưa xác định được nhân thân. 11 người bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện Việt Đức, Xanh Pôn, Đại học Y và Đống Đa.

Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ cháy, nổ khí gas sau loạt sự cố Trước hàng loạt vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại TPHCM và Hà Nội, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, cơ sở kinh doanh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa cháy nổ. Các hộ gia đình chỉ nên sử dụng bình gas có nguồn gốc rõ ràng, không móp méo, rỉ sét; đặt bình ở nơi thông thoáng, tránh hầm hoặc phòng kín. Người dân cần khóa van bình sau khi nấu, thường xuyên kiểm tra dây dẫn, van khóa; tuyệt đối không dùng lửa thử rò rỉ gas hoặc tự ý sửa chữa thiết bị. Đối với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, chủ cơ sở phải định kỳ kiểm tra đường ống dẫn, bộ điều áp, bố trí khu vực chứa gas thông thoáng. Nhân viên cần kiểm tra hệ thống trước, trong và sau mỗi ca làm việc, khóa van tổng khi nghỉ và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ. Công an TPHCM nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh, phân phối gas sang chiết trái phép hoặc thu gom bình gas mini đã qua sử dụng để nạp lại. Tuyệt đối không bật công tắc, dùng điện thoại khi rò rỉ gas Khi ngửi thấy mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì, người dân cần cảnh báo mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, quạt, cầu dao; không sử dụng bật lửa, diêm hoặc điện thoại tại khu vực rò rỉ để tránh phát sinh tia lửa gây nổ. Người dân chỉ khóa van bình gas nếu bảo đảm an toàn, đồng thời mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên. Nếu không kiểm soát được sự cố, cần lập tức sơ tán và gọi số 114 để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ứng cứu. Ngoài ra, người dân cần kịp thời báo tin cho công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện các điểm sang chiết gas trái phép hoặc vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đình Hiếu