Khoảng 8 giờ sáng nay đã xảy ra vụ nổ gas tại khu vực số 155 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đồng Đa, Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chó nghiệp vụ đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Vụ nổ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng cả dãy nhà phía sau. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Vụ nổ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng cả dãy nhà phía sau. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nguyên nhân ban đầu được cho là do đổ bình gas. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các nhạn nhân được khiêng ra khỏi hiện trường. Ông Nguyễn Đình Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho hay có 9 nạn nhân được đưa vào bệnh viện ngay khi xảy ra vụ nổ, trong đó có một người tử vong và 8 người bị thương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tích cực triển khai. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)