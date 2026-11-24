Sáng 24/11, một vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ lớn như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc khiến cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Nhiều nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công tác cứu nạn, cứu hộ đang được thực hiện rất khẩn trương.

Như VietNamNet thông tin, khoảng 8h05 phút sáng nay, tại phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vụ nổ lớn. Đến 10h30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 người đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế. Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 01 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Bệnh viện ĐH Y tiếp nhận 3 nạn nhân vụ nổ quán ăn, 1 người tử vong Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, trung tâm tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), trong đó 1 nạn nhân 41 tuổi đã tử vong. Hai nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước, bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu. Theo lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đến 9h35 ghi nhận có 12 bệnh nhân; 115 tiếp nhận 9 bệnh nhân, trong đó 8 ca chuyển viện có 4 ca suy hô hấp, 3 ca chấn thương, 1 bệnh nhân tử vong.