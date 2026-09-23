Cận cảnh hiện trường khai quật Đàn tế Nam Giao - Thành Nhà Hồ lần thứ 5

Hiện trường khai quật khảo cổ lần thứ 5 tại khu vực Đàn tế Nam Giao, Thành Nhà Hồ.

Các nhà khảo cổ đã mở 94 hố khai quật, ký hiệu từ 25.NG.H1 đến 25.NG.H94 với tổng diện tích 9.909 m2.

Các hố khai quật được bố trí thành dải theo chiều Bắc - Nam, mở rộng theo hướng Đông - Tây tại khu vực Đàn tế Nam Giao.

Lực lượng tham gia khai quật tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất, làm rõ các dấu tích kiến trúc tại hiện trường khai quật Đàn tế Nam Giao.

Phần lớn di vật được tìm thấy tập trung ở nửa phía Tây cấp nền 4, nơi xuất lộ cụm kiến trúc lớn, cùng khu vực cổng thứ 5. Trong khi đó, nửa phía Đông cấp nền 4 hầu như không xuất lộ công trình hay di vật.

Các dấu tích khảo cổ được bảo tồn tại hiện trường để phục vụ nghiên cứu, nhận diện cấu trúc Đàn tế Nam Giao.

Đàn tế Nam Giao là nơi cử hành lễ tế Giao - nghi lễ tế cáo trời đất quan trọng của một vương triều phong kiến, do nhà vua chủ trì. Đại Việt sử ký toàn thư ghi việc Hồ Hán Thương cho đắp đàn Giao ở Đốn Sơn vào tháng 8 năm Nhâm Ngọ 1402 để làm lễ tế Giao.

Qua đợt khai quật lần này, diện mạo Đàn tế Nam Giao tiếp tục được nhận diện rõ hơn với một hệ thống không gian có tổ chức, từ khu vực ngoại đàn, đường Thần đạo, cổng, tường bao đến nội đàn và cụm kiến trúc được nhận định là Trai Cung.

Những phát hiện mới này bổ sung tư liệu về lịch sử, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng thời Hồ, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc nhận diện, phân vùng, quản lý, bảo tồn và phục hồi di tích. Kết quả khai quật cũng góp phần hoàn chỉnh nhận thức về Đàn tế Nam Giao - một bộ phận quan trọng của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.