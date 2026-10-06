Cận cảnh hiện trạng mỏ đất liên quan Tuấn thần đèn và đồng phạm

Video: Cận cảnh mỏ đất liên quan Tuấn thần đèn và đồng phạm

Mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa﻿, mũi tên đỏ) - nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm bị Bộ Công an đề nghị truy tố sau khi kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, nằm trên ngọn đồi, cách tuyến đường Nghi Sơn - Thọ Xuân khoảng 500m, không xa khu dân cư.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”) cùng Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA). Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để công ty được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đến tháng 6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ hơn 5,3ha, trữ lượng khai thác hơn 1,7 triệu m3. Theo thiết kế phê duyệt, mỏ đất được khai thác lộ thiên trong thời hạn 5 năm, công suất khai thác trong 2 năm đầu là 400.000m3/năm, từ năm thứ 3 trở đi là 280.000m3/năm.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn Thần đèn và đồng phạm đã khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng gần 170.000 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng. Qua đó, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ.

Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, cơ quan điều tra xác định Tuấn Thần đèn hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành Tấn, thành viên góp vốn ALMA), mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty ALMA cũng khai thác hơn 78.000 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 826 triệu đồng. Trong ảnh, một phần diện tích trong mỏ đất bị khai thác sâu, để lại những hồ nước sâu.

Người dân địa phương cho biết, khi mới khai thác, mỏ đất﻿ hoạt động rầm rộ. Mỗi ngày, bên trong khu mỏ luôn có cả chục máy xúc đào xới, lấy đất cho hàng chục xe tải cỡ lớn. Theo quan sát, có nửa quả đồi đã được đào xới, tạo thành những vách núi dựng đứng.

Khi dừng hoạt động, tuyến đường vào khu mỏ nay đã dựng rào chắn, bên trong có 10 máy đào cỡ lớn, phủ bạt đậu cạnh khu lán trại.

Con đường dẫn vào mỏ đất cũng là lối đi chung của một mỏ đất khác. Hiện, mỏ đất này đang hoạt động.

Cũng kết luận điều tra, giáp ranh mỏ đất của Công ty ALMA là mỏ đất của Công ty DHT - trước đó đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác. Tuy nhiên, từ tháng 8/2024, Tuấn thần đèn đã chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho lãnh đạo Công ty DHT đòi bồi thường, ép doanh nghiệp này bồi thường 3 tỷ đồng với lý do trước đây Công ty này đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA. Tuy nhiên, sau đó Tuấn không nhận tiền mà chuyển sang khai thác đất trong khu vực mỏ của Công ty DHT với khối lượng hơn 96.000 m3 để bán.

Theo đại diện Phòng Kinh tế UBND xã Tượng Lĩnh, hiện mỏ đất liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn đã dừng hoạt động. Đồng thời, mỏ đất của Công ty DHT cũng không còn khai thác.

Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú phường Hạc Thành - biệt danh Tuấn “thần đèn”) được biết đến là một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, với quá khứ bất hảo và nhiều lần ra tù vào tội. Nguyễn Anh Tuấn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, với nhiều đàn em sẵn sàng dùng hung khí như dao, kiếm, súng. Tuấn “thần đèn” đã có 5 tiền án. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty ALMA tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (có 5 tiền án) cùng 3 bị can, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.