Núi Non Nước nằm tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, bên ngã ba sông Vân và sông Đáy. Không chỉ là danh thắng nổi tiếng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, nơi đây còn lưu giữ một kho tàng tư liệu quý được khắc trực tiếp trên vách đá. Ảnh: Đình Minh

Ngọn núi còn có tên gọi Dục Thúy Sơn, gắn với tên tuổi danh nhân Trương Hán Siêu thời Trần. Vẻ đẹp của núi từng khơi nguồn cảm hứng cho nhiều thi nhân, danh sĩ qua các triều đại, để lại những tác phẩm thơ văn có giá trị. Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) cho biết: Điểm đặc biệt làm nên giá trị của núi Non Nước là hệ thống ma nhai - những văn tự được khắc trực tiếp lên vách đá tự nhiên. Hiện di tích còn lưu giữ 43 bản khắc, gồm 37 bản chữ Hán - Nôm và 6 bản chữ Quốc ngữ, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Trường, trong số các văn bia còn lại, đáng chú ý có tác phẩm 'Dục thúy sơn linh tế tháp ký' của Trương Hán Siêu, được khắc năm 1343. Đây là một trong những văn bia có niên đại sớm nhất, ghi dấu sự hiện diện của những áng văn chương trên vách núi gần 700 năm trước. Ảnh: Đình Minh

Tư liệu lưu trữ tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho thấy, những dòng chữ được khắc trên đá với nhiều phong cách thư pháp khác nhau, từ Khải thư đến Hành thư. Các đường nét, hoa văn trang trí và kỹ thuật chạm khắc tinh xảo cho thấy trình độ nghệ thuật của người xưa, biến mỗi bản văn tự thành một tác phẩm độc đáo. Ảnh: Đình Minh

Theo tư liệu còn lưu lại, nhiều tên tuổi lớn trong lịch sử, văn học Việt Nam được lưu dấu trên vách đá như Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm... Ảnh: Đình Minh

Mỗi văn bia là một nguồn tư liệu gốc, góp phần làm sáng tỏ lịch sử, tư tưởng và đời sống văn hóa qua các thời kỳ. Ảnh: Đình Minh

Dưới chân núi là chùa Non Nước và đền thờ danh nhân Trương Hán Siêu. Không gian di tích là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc tín ngưỡng và những dấu tích lịch sử, văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Đình Minh

Ngày 5/11, tại Jakarta (Indonesia), Ủy ban chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) chính thức thông qua việc ghi danh 'Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình' vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Sở VHTT Ninh Bình

Việc được UNESCO ghi danh không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của hệ thống ma nhai mà còn đặt ra yêu cầu bảo tồn, gìn giữ những văn tự độc bản trước tác động của thời gian và môi trường. Ảnh: Đình Minh