Cận cảnh hệ thống hồ canxi trong hang Thắng
Sau một thời gian khảo sát, tháng 10/2026, đội ngũ Jungle Boss lần đầu ghi nhận hệ thống hồ canxi ngập nước với sắc xanh ngọc tại Hang Thắng. Các hồ có diện tích từ 100m² đến khoảng 500m², tạo nên cảnh quan địa chất độc đáo trong lòng hang.
Hang Thắng được đội ngũ Jungle Boss khảo sát từ tháng 6/2026. Trong những tháng đầu, các thành viên ghi nhận những gờ canxi uốn lượn trên nền hang cùng dấu mực nước cũ cao khoảng 3m trên vách đá. Đến tháng 10, khi mùa mưa bắt đầu, nước tích tụ, làm lộ diện hệ thống hồ canxi với nhiều tầng nối tiếp nhau.
Theo ghi nhận, các gờ khoáng chất tự nhiên phân chia mặt nước thành từng hồ, phía trên là những khối thạch nhũ lớn phủ kín trần hang. Diện tích các hồ tăng dần từ khoảng 100m², 200m² đến 500m², tạo thành những mặt nước xanh ngọc giữa không gian hang động.
Theo đội ngũ khảo sát Jungle Boss, nước tại các hồ thường bắt đầu tích tụ từ khoảng tháng 10 và có thể duy trì đến tháng 3 năm sau, tùy thuộc lượng mưa và khả năng thoát nước trong hang.
Hang Thắng (Victory Cave) nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trên cung đường giữa Hang Voi và hồ Ma Đa. Hang dài khoảng 3km, rộng trung bình 70m, có nơi rộng hơn 100m, gồm hai cửa và hai nhánh riêng biệt. Nơi đây nổi bật với hệ thống thạch nhũ dày đặc, nhiều cột đá cao tới 50m, rèm đá và các cụm ngọc động có hình dạng tròn, sáng bóng. Hang được phát hiện vào tháng 6/2026 và có tiềm năng phát triển du lịch khám phá hang động.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/du-lich/202610/can-canh-he-thong-ho-canxi-trong-hang-thang-6a978f9/