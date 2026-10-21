Cận cảnh hệ thống hồ canxi trong hang Thắng

Nước tích tụ làm lộ diện hệ thống hồ canxi trong Hang Thắng - Ảnh: Jungle Boss

Hang Thắng được đội ngũ Jungle Boss khảo sát từ tháng 6/2026. Trong những tháng đầu, các thành viên ghi nhận những gờ canxi uốn lượn trên nền hang cùng dấu mực nước cũ cao khoảng 3m trên vách đá. Đến tháng 10, khi mùa mưa bắt đầu, nước tích tụ, làm lộ diện hệ thống hồ canxi với nhiều tầng nối tiếp nhau.

Các gờ khoáng chất tự nhiên phân chia mặt nước thành từng hồ - Ảnh: Jungle Boss

Theo ghi nhận, các gờ khoáng chất tự nhiên phân chia mặt nước thành từng hồ, phía trên là những khối thạch nhũ lớn phủ kín trần hang. Diện tích các hồ tăng dần từ khoảng 100m², 200m² đến 500m², tạo thành những mặt nước xanh ngọc giữa không gian hang động.

Những khối thạch nhũ lớn bên trong hang Thắng - Ảnh: Jungle Boss

Nước từ trần và vách hang chảy xuống tạo thành các vùng trũng trên nền đá - Ảnh: Jungle Boss Những hình ảnh ghi nhận vào đầu mùa mưa cho thấy một phần diện mạo của hệ thống hồ canxi tại Hang Thắng. Khi lượng mưa tăng, nước tiếp tục tích tụ, các hồ được lấp đầy, hứa hẹn làm nổi bật hơn cảnh quan địa chất độc đáo bên trong hang.

Hệ thống hồ được hình thành qua quá trình vận động của nước và kết tủa canxi - Ảnh: Jungle Boss

Theo đội ngũ khảo sát Jungle Boss, nước tại các hồ thường bắt đầu tích tụ từ khoảng tháng 10 và có thể duy trì đến tháng 3 năm sau, tùy thuộc lượng mưa và khả năng thoát nước trong hang.

Hệ thống hồ canxi góp phần làm nổi bật giá trị cảnh quan, địa chất của Hang Thắng - Ảnh: Jungle Boss

Hang Thắng (Victory Cave) nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trên cung đường giữa Hang Voi và hồ Ma Đa. Hang dài khoảng 3km, rộng trung bình 70m, có nơi rộng hơn 100m, gồm hai cửa và hai nhánh riêng biệt. Nơi đây nổi bật với hệ thống thạch nhũ dày đặc, nhiều cột đá cao tới 50m, rèm đá và các cụm ngọc động có hình dạng tròn, sáng bóng. Hang được phát hiện vào tháng 6/2026 và có tiềm năng phát triển du lịch khám phá hang động.