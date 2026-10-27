Cận cảnh hệ thống động cơ đẩy khí nén và cánh gió Optimus trên mẫu siêu xe Tesla Roadster

Tesla vừa công bố đoạn video hậu trường ghi lại quá trình phát triển mẫu siêu xe thể thao Roadster thế hệ mới, hé lộ những thử nghiệm kỹ thuật ban đầu của đội ngũ kỹ sư. Những hình ảnh này mang đến góc nhìn chi tiết hơn về cấu trúc cơ khí cùng giải pháp động cơ đẩy khí nén vốn lấy cảm hứng từ công nghệ vũ trụ của SpaceX, sau màn trình diễn bay lơ lửng gây bất ngờ tại Texas.

Cơ chế hoạt động của hệ thống 10 động cơ đẩy khí nén

Tesla Roadster được định hình là sự kết hợp giữa ô tô điện hiệu năng cao và công nghệ tên lửa. Để giải quyết rào cản vật lý về độ bám đường của lốp cao su truyền thống khi tăng tốc cực hạn, các kỹ sư Tesla đã tích hợp hệ thống gồm 10 động cơ đẩy sử dụng khí nén quanh thân xe.

Trong số đó, 4 vòi phun đặt ở phía sau đóng vai trò cung cấp lực đẩy tức thời, giúp xe đạt mức gia tốc mà các hệ thống dẫn động thông thường không thể chạm tới. Đáng chú ý, các