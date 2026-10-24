Cận cảnh hàng quán lấn chiếm bờ biển vịnh Lăng Cô trong thời gian tháo dỡ

Liên quan đến tình trạng hàng quán lấn chiếm không gian bãi biển tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), ngày 24/10, ông Phan Hữu Bình, Phó trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, các hộ kinh doanh đang tiến hành tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm.

Theo ghi nhận của PV, tại các khu vực bãi biển Đồng Dương, Loan Lý và Bình An, nhiều hàng quán kinh doanh được dựng ngay cạnh bãi cát. Ảnh: PV.

Một số công trình sử dụng cột bê tông kiên cố, bố trí khu vực kinh doanh kéo dài sát mép biển, ảnh hưởng đến không gian chung. Ảnh: PV.

Đáng chú ý, tại một tuyến đường ra biển, hạng mục của nhà hàng chắn ngang lối xuống, khiến người dân muốn tiếp cận bãi biển phải đi đường vòng hoặc đi qua các hàng quán, gây bất tiện trong quá trình di chuyển. Ảnh: PV.

Trước thực trạng này, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức các cuộc làm việc với những hộ kinh doanh, yêu cầu tháo dỡ các hạng mục chắn lối xuống biển và lấn sát bờ biển. Ảnh: PV.

Chị Ngô Thiện Cẩm, chủ quán Biển Ngọc cho biết, sau khi được chính quyền địa phương thông báo, tuyên truyền, từ ngày 16/10, quán bắt đầu tháo dỡ hạng mục, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10 để trả lại không gian phục vụ hoạt động du lịch của địa phương. Ảnh: PV.

Theo quan sát, sau tháo dỡ, những vật liệu còn sử dụng được được các hộ thu gom để tận dụng lại. Trong khi đó, một số trụ bê tông đóng sâu xuống bãi cát vẫn còn tại hiện trường. Ảnh: PV.

Theo ông Phan Hữu Bình, trong đợt 1, địa phương triển khai di dời 6 hộ kinh doanh lấn chiếm không gian bãi biển tại 3 thôn. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ cơ bản đồng tình và chủ động huy động nhân công tháo dỡ. Ảnh: PV.

Địa phương đang đôn đốc các hộ thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 30/10. Đối với những hộ không thực hiện đúng thời hạn, địa phương sẽ lập biên bản, tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế theo quy định. Ảnh: PV.

Theo Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô, địa phương sẽ nghiên cứu phương án tổ chức không gian dịch vụ ven biển phù hợp với quy hoạch và quy định, vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch, vừa bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng. Ảnh: PV.

Cận cảnh hàng quán lấn chiếm bờ biển vịnh Lăng Cô trong thời gian tháo dỡ. Video: PV.