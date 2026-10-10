Cận cảnh hàng loạt công trình quanh Nhà thờ đổ Hải Lý ở Ninh Bình bị tháo dỡ
Những ngày này, dọc bờ biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình ghi nhận không khí khẩn trương khi các hộ dân đồng loạt tháo dỡ 23 công trình xây dựng trái phép quanh Nhà thờ biển Hải Lý. Việc trả lại không gian thoáng đãng cho di tích là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa quyết định công nhận nơi đây là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, nhiều nhà hàng, quán ăn đang tích cực tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi khu vực theo kế hoạch của địa phương.
Người dân có nhà hàng nằm trong diện tháo dỡ cho biết, sau khi được các cấp chính quyền tuyên truyền, giải thích, gia đình ông đồng thuận với phương án tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để địa phương triển khai các dự án theo quy hoạch. Tuy nhiên, điều khiến người dân trăn trở vẫn chưa tìm được địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh do quỹ đất khu vực lân cận gần như không còn. Họ muốn chính quyền địa phương xem xét, tạo điều kiện để gia đình có địa điểm phù hợp, tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết, qua rà soát, dọc bờ biển Hải Tiến có 23 công trình xây dựng trái phép, trong đó 12 công trình là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, chủ yếu tập trung quanh Nhà thờ đổ Hải Lý; số còn lại phục vụ nuôi trồng thủy sản. Các công trình này được người dân tự phát xây dựng, lắp đặt phục vụ kinh doanh, dịch vụ, không phù hợp yêu cầu quản lý, sử dụng không gian ven biển.
Trước đó, ngày 15/9, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định công nhận Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý là điểm du lịch, đồng thời yêu cầu UBND xã Hải Tiến tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Hải Tiến đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép xung quanh chứng tích, trả lại mặt bằng quanh Nhà thờ đổ Hải Lý nhằm tạo điều kiện phát triển điểm du lịch.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý:
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/can-canh-hang-loat-cong-trinh-quanh-nha-tho-do-hai-ly-o-ninh-binh-bi-thao-do-172261010160207818.htm