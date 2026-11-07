Cận cảnh hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Những ngày đầu tháng 11, bên trong đại công trường sân bay Long Thành, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng loạt hạng mục đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tăng tốc hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Cùng với tiến độ bên trong dự án, hệ thống giao thông kết nối bên ngoài cũng đang dần hoàn thiện, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ với sân bay.

Đầu tiên là tuyến đường số 1 (T1), trục giao thông kết nối trực tiếp từ QL51 và đường 25C vào cổng số 1 sân bay Long Thành. Tuyến đường đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường và chỉnh trang cảnh quan. Mặt đường rộng rãi, hai bên được trồng cây xanh, thảm cỏ, tạo diện mạo thông thoáng, đồng bộ.

Hiện nay, đường T1 đã được đưa vào khai thác, phục vụ các phương tiện ra vào khu vực sân bay Long Thành. Trong bối cảnh sân bay chưa chính thức khai thác thương mại, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư và cấu kiện siêu trường, siêu trọng phục vụ thi công dự án. Khi sân bay đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những hướng tiếp cận chính, phục vụ hành khách đến và đi.

Theo thiết kế, T1 dài khoảng 4,3km, vận tốc thiết kế 80km/h, kết nối sân bay Long Thành với QL51, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành phía Tây cảng hàng không.

Liền kề T1, tuyến giao thông số 2 (T2) cũng đang từng bước phát huy vai trò kết nối. Tuyến đường dài khoảng 3,5km, chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có các nhánh kết nối vào nút giao Long Thành để liên thông với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đến nay, một số đoạn và nhánh của đường T2 đã được đưa vào khai thác, tạo thêm hướng lưu thông mới cho người dân TP.HCM, Đồng Nai và khu vực lân cận. Trên những đoạn tuyến đã khai thác, phương tiện lưu thông tương đối ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả kết nối giữa các trục giao thông trong khu vực.

T2 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Trên toàn hệ thống giao thông kết nối có 9 cầu với tổng chiều dài hơn 3,8km và 3 nút giao khác mức, bảo đảm khả năng liên thông giữa các trục đường.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), T1 đảm nhận kết nối trực tiếp từ QL51 vào sân bay, trong khi T2 mở thêm hướng liên thông với mạng lưới cao tốc. Hai tuyến đường góp phần đa dạng hóa lộ trình, tăng khả năng tiếp cận sân bay và hỗ trợ phân luồng phương tiện khi nhu cầu đi lại, vận chuyển gia tăng.

Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại, vai trò của hai tuyến đường sẽ càng rõ nét. T1 và T2 sẽ là những trục giao thông quan trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa, logistics và các dịch vụ hàng không. Việc kết nối với QL51 cùng các tuyến cao tốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, tăng cường liên kết giữa Long Thành với TP.HCM và các trung tâm kinh tế trong vùng.

Hai tuyến T1 và T2 thuộc gói thầu 6.12, dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 2.630 tỷ đồng, khởi công ngày 14/7/2023, do liên danh 6 nhà thầu, đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả, đảm nhận thi công.

Sân bay Long Thành được quy hoạch trên diện tích gần 5.000ha, có công suất thiết kế toàn bộ dự án đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Riêng giai đoạn 1, sân bay có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.