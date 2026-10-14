Cận cảnh hai chiếc Porsche Macan độc bản tại Hà Nội

Porsche Studio Hà Nội trưng bày hai chiếc Macan sử dụng động cơ xăng, mang màu xanh Auratium Green và vàng Speed Yellow.

Theo đại diện Porsche Miền Bắc, đây là những chiếc Macan thuộc thế hệ thứ 3 trong giai đoạn cuối của phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Cả hai xe có giá tiêu chuẩn 3,35 tỷ đồng, nhưng sau khi bổ sung các trang bị và nâng cấp tại Việt Nam, giá bán lần lượt đạt gần 4,47 tỷ và 4,25 tỷ đồng.

Hai chiếc Macan màu xanh Auratium Green và vàng Speed Yellow cùng các chi tiết ngoại thất tại Porsche Studio Hà Nội.

Chiếc Macan màu xanh Auratium Green sử dụng màu sơn thuộc chương trình cá nhân hóa Paint to Sample của Porsche, không nằm trong bảng màu tiêu chuẩn. Màu sắc này từng xuất hiện trên các dòng xe thể thao của hãng Đức.

Chiếc Macan ban đầu có màu trắng, sau đó được sơn đổi màu tại xưởng của Porsche Việt Nam. Riêng chi phí sơn lại màu Auratium Green hơn 220 triệu đồng.

Khác với phương pháp dán decal, việc sơn đổi màu cần tháo các chi tiết thân vỏ để xử lý cả những khu vực khuất, bảo đảm màu sắc đồng nhất ở các vị trí bên trong và ngoài xe.

Ngoài màu sơn, chiếc Macan xanh được trang bị bộ mâm RS Spyder Design kích thước 21 inch, có giá tùy chọn 212 triệu đồng. Riêng hai hạng mục màu sơn và bộ mâm đã có tổng chi phí hơn 432 triệu đồng, tương đương gần 13% giá xe tiêu chuẩn.

Phần đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu tối màu, giá gần 64 triệu đồng, kết hợp dải LED chạy ngang và dòng chữ Porsche ở chính giữa. Xe còn được bổ sung đuôi ống xả thể thao màu đen giá gần 27 triệu đồng và bộ tem trang trí bên hông.

Bên trong, xe có nội thất phối đen và đỏ Bordeaux, tùy chọn giá 123,4 triệu đồng, cùng hệ thống âm thanh BOSE 82 triệu đồng và cửa sổ trời toàn cảnh 114,7 triệu đồng. Tổng giá trị chiếc Macan xanh sau nâng cấp đạt gần 4,47 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký, lăn bánh.

Chiếc Macan thứ hai sử dụng màu Speed Yellow, từng xuất hiện trên nhiều dòng xe thể thao Porsche. Tương tự xe xanh, chiếc Macan này có màu trắng nguyên bản trước khi được sơn lại tại Việt Nam.

Chi phí đổi sang màu Speed Yellow hơn 194 triệu đồng, chưa gồm thuế GTGT, thấp hơn khoảng 26 triệu đồng so với màu xanh Auratium Green.

Ngoại thất xe còn có bộ tem đen in chữ Porsche chạy dọc nắp ca-pô, kéo dài qua nóc và về phía đuôi xe. Hạng mục trang trí này có giá hơn 10 triệu đồng theo bảng báo giá.

Điểm đáng chú ý trên chiếc Macan vàng là bộ mâm GT Design 21 inch có giá hơn 271 triệu đồng. Đây là hạng mục lắp thêm đắt nhất trên xe, cao hơn khoảng 77 triệu đồng so với chi phí sơn đổi màu và gần 59 triệu đồng so với bộ mâm trên chiếc Macan xanh.

Ở phía trước, cụm đèn LED tích hợp hệ thống chiếu sáng năng động Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), tùy chọn giá 31,5 triệu đồng, hỗ trợ điều chỉnh phân bổ ánh sáng theo điều kiện vận hành.

Phía sau, dải tem màu đen chạy dọc cửa cốp, kết hợp cụm đèn hậu LED nối liền hai bên và đuôi ống xả thể thao màu đen.

Khác với nội thất phối hai màu trên xe xanh, Macan Speed Yellow sử dụng nội thất màu đen không phát sinh chi phí chọn màu. Tổng giá trị xe sau nâng cấp là hơn 4,25 tỷ đồng, thấp hơn chiếc Macan xanh khoảng 217 triệu đồng, chưa tính chi phí đăng ký, lăn bánh.

Điểm chung của hai chiếc Macan là màu sơn được hoàn thiện tại Việt Nam, thay vì đặt xe với màu sơn tương ứng từ nhà máy. Để đáp ứng việc sơn đổi màu, Porsche Việt Nam sử dụng xưởng Đồng Sơn với các thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa thân vỏ và hoàn thiện bề mặt sơn.

Theo thông tin từ Porsche Việt Nam, xưởng Đồng Sơn được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, trải qua các kỳ đánh giá định kỳ hai năm một lần.

Để tái tạo các màu sơn cá nhân hóa, kỹ thuật viên sử dụng hệ thống cân điện tử kết hợp phần mềm đo lường, kiểm soát tỷ lệ pha trộn từng thành phần đến đơn vị gram.

Sau công đoạn chuẩn bị bề mặt và che chắn những chi tiết không cần sơn, xe được đưa vào buồng sơn khép kín. Hệ thống kiểm soát bụi và thông gió giúp hạn chế tạp chất bám vào bề mặt trong quá trình phun.

Theo Porsche Việt Nam, quy trình hoàn thiện gồm ba lớp sơn, sử dụng công nghệ sơn gốc nước. Xưởng đã trải qua ba năm đầu tư, hoàn thiện hệ thống máy móc để đáp ứng yêu cầu xử lý các màu sơn cá nhân hóa.

Lớp sơn xanh Auratium Green còn xuất hiện tại các vị trí bên trong khoang động cơ chiếc Macan, không chỉ giới hạn trên những tấm thân vỏ bên ngoài.

Cả hai xe trưng bày tại Hà Nội đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0, bốn xi-lanh, công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Theo thông số nhà sản xuất, xe tăng tốc 0-100km/h trong 6,4 giây và đạt tốc độ tối đa 232km/h.

Porsche đã kết thúc sản xuất Macan sử dụng động cơ đốt trong vào cuối tháng 7/2026, trong khi phiên bản thuần điện tiếp tục được phân phối. Hai chiếc Macan tại Hà Nội vì vậy thuộc nhóm xe ở giai đoạn cuối vòng đời phiên bản máy xăng, trước khi dòng SUV này chuyển sang thế hệ sản phẩm thuần điện.