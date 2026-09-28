Cận cảnh giải phóng mặt bằng khu đất 'xen kẹt' làm bãi đỗ xe, vườn hoa trên đường La Thành

Video: Cận cảnh tiến độ tháo dỡ khu đất "vàng" gần 3.000 tỷ đồng làm bãi đỗ xe, vườn hoa trên đường La Thành

Dự án có tổng diện tích khoảng 6.803 m², nằm tại đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ. Theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố.

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông với đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), đồng thời tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại gồm: bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, bể nước PCCC ngầm, hệ thống mái thu năng lượng cùng công viên cây xanh, vườn hoa phục vụ cộng đồng.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, công tác giải phóng mặt bằng đang diễn ra hối hả. Nhiều máy móc, công nhân được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ các công trình còn sót lại.

Tại khu đất liền kề tuyến Vành đai 1 - đoạn vừa thông xe kỹ thuật, máy xúc hoạt động liên tục giữa những dãy nhà đang dỡ dở.

Hàng loạt công trình chỉ còn lại phần khung bê tông, những bức tường gạch đứng chênh vênh.

Do khối lượng phá dỡ lớn, gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng tạm thời chất thành từng đống ngổn ngang. Phế thải xây dựng sau tháo dỡ đang được tích cực thu gom, vận chuyển khỏi khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân sống tại khu vực bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, xóa bỏ cảnh nhếch nhác kéo dài, đồng thời mang lại không gian sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp cho khu vực trung tâm Thủ đô.