Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều website, trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh, thông tin quảng cáo, giới thiệu và chào bán các sản phẩm pháo hoa với tên gọi như “Pháo hoa Bộ Công an”, “Giàn phun sao Bộ Công an”, “Pháo hoa chính hãng”, “Hàng nội bộ”... kèm theo hình ảnh logo, biểu tượng, thông tin liên quan đến lực lượng Công an nhân dân nhằm tạo lòng tin và thu hút người mua nhằm trục lợi.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin, không để bị lừa đảo hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 58/2026 của Chính phủ thì việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa và kinh doanh pháo hoa phải do các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật quy định.

Đến nay, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an để kinh doanh pháo hoa theo quy định. Do đó, người dân cần thận trọng trước những website, tài khoản, cá nhân tự giới thiệu là đơn vị, đại lý hoặc nhà phân phối pháo hoa của Bộ Công an. Tuyệt đối không tin tưởng những quảng cáo có sử dụng logo, hình ảnh, tên gọi của lực lượng Công an nhân dân.

Để không mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa đảo, người dân cần lưu ý:

Thứ nhất, kiểm tra rõ tên tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh; địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, người đại diện và thông tin liên hệ.

Thứ hai, yêu cầu người bán cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách kinh doanh hợp pháp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh theo quy định áp dụng đối với hoạt động kinh doanh đó.

Thứ ba, kiểm tra nhãn hàng hóa, tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các thông tin liên quan trên bao bì.

Thứ tư, đối chiếu thông tin quảng cáo với thông tin được công bố trên các kênh thông tin chính thức của Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và cơ quan chức năng.

Đặc biệt, người dân không nên chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán cho các tài khoản cá nhân không xác định được chủ thể, không giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh, video hay lời giới thiệu của người bán trên mạng. Hình ảnh sản phẩm, logo, giấy chứng nhận, hóa đơn và video quảng cáo đều có thể bị sao chép, chỉnh sửa hoặc làm giả.

Theo quy định tại Nghị định số 137/2020, người dân chỉ được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ có nguồn gốc hợp pháp và bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép hoặc tiếp tay cho hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội hoặc cá nhân có dấu hiệu giả mạo sản phẩm pháo hoa của Bộ Công an, quảng cáo sai sự thật hoặc kinh doanh pháo hoa không đúng quy định, người dân cần lưu lại đường link website, đường dẫn bài viết, tên tài khoản, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh quảng cáo và nội dung trao đổi. Lưu giữ hóa đơn, chứng từ, thông tin chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu liên quan nếu đã thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, người dân cần thông báo, cung cấp thông tin cho Công an xã, phường nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Bộ Công an lưu ý người dân không tự ý chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng; không bình luận, quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, vi phạm pháp luật.