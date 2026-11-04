Cận cảnh gần 15 km Vành đai 3 trên cao trước ngày thông xe

Tuyến Vành đai 3 trên cao qua TP.HCM, đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn, dài khoảng 14,7 km, đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị cho kế hoạch thông xe trong tháng 11/2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày đầu tháng 11, không khí thi công trên đoạn tuyến gần 15 km diễn ra khẩn trương. Nhiều hạng mục như thảm nhựa mặt đường, lắp đặt biển báo, hệ thống chiếu sáng, tấm chống chói và kính chống ồn đang được hoàn thiện.

Tại đoạn đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park, nhiều hạng mục đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc đưa vào khai thác.

Nhìn từ trên cao, tuyến cầu cạn Vành đai 3 uốn lượn qua khu đô thị, tạo nên diện mạo mới cho trục giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Đoạn tuyến này đi qua các phường Long Bình, Long Phước và Long Trường (TP Thủ Đức cũ), kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và hướng về nút giao Tân Vạn.

Cách khu đô thị Vinhomes Grand Park khoảng 4km, tại khu vực nút giao đường dẫn Vành đai 3, đối diện chùa Bửu Long, hệ thống biển báo và điện chiếu sáng đã được lắp đặt.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc thảm nhựa mặt đường, hoàn thiện những đoạn tuyến chờ kết nối thông xe.

Công nhân khẩn trương lắp đặt các tấm chống lóa trên dải phân cách giữa, đồng thời dán phản quang nhằm tăng khả năng nhận diện, bảo đảm an toàn cho phương tiện khi lưu thông.

Hệ thống kính chống ồn dọc tuyến cũng đã được lắp đặt, góp phần hạn chế tiếng ồn từ hoạt động giao thông ảnh hưởng đến khu vực dân cư và các công trình lân cận.

Tại đoạn kết nối Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai đường dẫn nhánh A cùng những hạng mục còn lại, nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ giữa các tuyến giao thông.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 90km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100km/h tùy từng đoạn.

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics tại khu vực phía Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai với mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vật liệu, xử lý nền đất yếu và tổ chức thi công tại các nút giao phức tạp, khiến một số hạng mục chưa đạt tiến độ đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), hai vị trí cần tập trung hoàn thiện để đưa toàn bộ đoạn tuyến vào khai thác đồng bộ là nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao Tân Vạn.

Tại nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. Trong khi đó, nút giao Tân Vạn có kết cấu phức tạp, khởi công chậm hơn các gói thầu khác khoảng 5-6 tháng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại để kết nối đồng bộ với đoạn tuyến phía Đông.

Việc đưa đoạn Vành đai 3 trên cao từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn vào khai thác được kỳ vọng góp phần tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, cải thiện kết nối khu vực Bình Dương trước đây với hệ thống giao thông hướng về các cảng và tạo hành lang kết nối với sân bay Long Thành.