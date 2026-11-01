Cận cảnh đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Đắk Lắk sau 1 thập kỷ chờ đợi

Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà được khởi công năm 2015, dự kiến hoàn thành năm 2017 nhưng nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 12/2025, công trình mới hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Tuyến đường có mặt cắt rộng 57 m, gồm 8 làn xe, mặt đường trải bê tông nhựa, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Dọc tuyến được bố trí 3 dải phân cách, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đồng bộ, tạo diện mạo khang trang cho khu vực.

Cầu vượt dài 84 m, rộng 57 m trên tuyến Phước Tân - Bãi Ngà. Công trình được khởi công năm 2015, hoàn thành sau 4 năm nhưng từng bị bỏ dở phần đường dẫn do vướng mặt bằng.

Hệ thống biển báo, vạch sơn chỉ dẫn giao thông được lắp đặt hoàn chỉnh tại các nút giao, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Hai bên đường có vỉa hè rộng 6 m, được lát gạch đỏ và bố trí các ô trồng cây xanh.

Nút giao gần điểm đầu tuyến đã hoàn thiện đảo giao thông, dải phân cách bằng bê tông đá, hệ thống vạch sơn và biển báo.

Tuyến Phước Tân - Bãi Ngà nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, nơi được quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch. Trong đó có dự án cảng Bãi Gốc với tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.

Tuyến đường này đi qua những địa danh nổi tiếng như Mũi Điện, vịnh Vũng Rô. Đây cũng là cung đường được nhiều du khách lựa chọn khi đến Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).