Cận cảnh đường thi công dang dở xảy ra tai nạn khiến mẹ tử vong, 3 con mồ côi

Cận cảnh dự án nâng cấp Quốc lộ 14B qua TP Đà Nẵng thi công dang dở. Video: Duy Quốc.

Theo ghi nhận, dọc tuyến Quốc lộ 14B, nhiều đoạn công trường vẫn ngổn ngang, dang dở. Có nơi chỉ lác đác công nhân, máy móc; một số đoạn ngổn ngang vật liệu, nước đọng thành từng vũng lớn. Ảnh: Duy Quốc.

Đây là tuyến đường có lượng lớn xe tải thường xuyên lưu thông. Tuy nhiên, do đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 18/9, trên tuyến đường này, một phụ nữ điều khiển xe máy khi đến đoạn qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, đã xảy ra va chạm với xe tải nặng và tử vong, để lại 3 người con nhỏ. Sự ra đi đột ngột của người mẹ khiến đàn con thơ nay không còn chỗ dựa, cha của các em cũng đã mất cách đây vài năm.

Đoạn đường đang thi công được che chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Bụi đất phủ mù mỗi khi phương tiện chạy qua, khiến người dân phải trùm kín mít khi lưu thông qua khu vực này. Dự án nâng cấp tuyến đường khởi công từ năm 2023, dự kiến hoàn thành năm 2025 nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dang dở.

Ông Lê Văn Hải, người dân sống dọc tuyến đường, cho biết, việc thi công kéo dài gây nhiều bất cập. “Trời nắng thì bụi mù mịt, mưa xuống lại lầy lội. Xe tải, xe lớn liên tục lưu thông trong khi tuyến đường chưa hoàn thiện, nhiều đoạn phải tránh nhau rất nguy hiểm”, ông Hải nói.

Tuyến đường ngổn ngang, dang dở.

Đại diện UBND xã Hòa Vang cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đến nay đã được bàn giao toàn bộ. Đối với các trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng, nứt tường trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ có phương án hỗ trợ người dân. Trong khi đó, về quản lý tiến độ, chất lượng công trình và tổ chức thi công, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B được khởi công tháng 11/2023, dài khoảng 7,5km, đi qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo quy mô đường trục chính đô thị, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và CIENCO4 thi công. Trước tình trạng chậm tiến độ, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tập kết đầy đủ vật tư, đồng thời tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

Theo yêu cầu, công trình phải hoàn thành trong tháng 6/2026, bàn giao và quyết toán trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện.

Sáng 18/9, chị Trần Thị Hiệp (39 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) trên đường đến trung tâm xã, đi qua Quốc lộ 14B, để làm giấy tờ xác nhận hộ nghèo cho gia đình thì không may gặp tai nạn và tử vong. Chị Hiệp ra đi đột ngột, để lại 3 người con. Người con lớn 17 tuổi đang đi làm xa, hai con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6. Gia đình chị Hiệp thuộc diện khó khăn, cha các em cũng đã qua đời. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn những đứa trẻ nương tựa vào nhau.