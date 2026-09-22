Cận cảnh đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sắp được nối thông sau gần 10 năm vướng mặt bằng

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 1,12km, được khởi công từ năm 2017. Song, sau gần 10 năm, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hai đầu tuyến giáp đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ đã cơ bản hoàn thành, riêng đoạn qua ngõ 252 Mỹ Đình vẫn vướng mặt bằng, gây cản trở quá trình thi công dự án.

Hàng ngày người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển do tuyến đường chưa thể nối thông.

Trong khi đó, xung quanh các khu đô thị mới dần hình thành.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình được đẩy nhanh. Nhiều căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án đã được tháo dỡ; các hộ dân tiếp tục thu dọn tài sản, di chuyển để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng giúp khoảng trống dành cho tuyến đường dần hiện rõ giữa khu dân cư.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, để tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có thể nối thông.

Cô Nguyễn Thị Hợp người dân trên đường Mỹ Đình cho biết, việc dự án kéo dài nhiều năm khiến nhiều căn nhà trong khu vực xuống cấp nhưng người dân không thể xây dựng, sửa chữa. Cuộc sống vì thế gặp khó khăn, đặc biệt trong những ngày mưa lớn. Hiện nay công tác gỡ khó đã được chính quyền triển khai, gia đình cô đang chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới sau khi nhận đất tái định cư tại khu Cầu Diễn.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Đình (TP Hà Nội) cho biết, phường đang tập trung lực lượng, đẩy nhanh các phần việc liên quan nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực, kết nối Vành đai 3 với Vành đai 3,5 và giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.