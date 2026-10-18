Cận cảnh đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật

Dự án đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1) có điểm đầu giao Hương lộ 19, thuộc xã Phước An và điểm cuối giáp Quốc lộ 51 tại Km2+665,87, thuộc xã Long Phước, TP Đồng Nai. Công trình có tổng mức đầu tư xây lắp của hai gói thầu chính khoảng 287 tỷ đồng.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích 27 ha. Hai gói thầu xây dựng chính do Tổng công ty Thành An và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thi công, với giá trị thực hiện lũy kế khoảng 220 tỷ đồng, tương đương 77% giá trị hợp đồng.

Ghi nhận tại công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Các phương tiện san gạt, vận chuyển vật liệu và lu lèn mặt đường hoạt động liên tục, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Trên tuyến chính, hệ thống thoát nước dọc dài 2,65km đã hoàn thành. Hạng mục đắp đất nền đường đạt tiêu chuẩn K95 cũng đã hoàn tất.

Phần nền đường đạt tiêu chuẩn K98 đã được thi công trên chiều dài hơn 2,4km trong tổng số 2,65km. Hạng mục móng cấp phối đá dăm hoàn thành khoảng 2,1km, trong khi công tác thảm bê tông nhựa hai lớp đạt khoảng 1,1km.

Tại cầu Bà Ký, các hạng mục bản mặt cầu, gờ lan can và tay vịn đã hoàn thành. Cây cầu dài 24,54m, rộng 37m, được xây dựng trên tuyến chính nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với mặt cắt ngang đường.

Ở giai đoạn 1, đường 25C được đầu tư với nền đường rộng 45 m. Trong đó, hai phần đường chính rộng tổng cộng 32m, dải phân cách giữa rộng 5m và hai bên lề đất rộng tổng cộng 8m.

Công trình có tốc độ thiết kế 80km/h, được đầu tư hai nút giao với Hương lộ 19 và Hương lộ 12, cùng hệ thống chiếu sáng và cây xanh dọc tuyến.

Theo kế hoạch, tuyến chính dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 31/10. Toàn bộ dự án dự kiến được đưa vào khai thác, sử dụng ngày 31/12.

Đường 25C là trục giao thông quan trọng, kết nối khu vực Nhơn Trạch cũ và các khu công nghiệp với sân bay Long Thành, đồng thời tăng cường liên kết giao thông giữa Đồng Nai và TP.HCM.

Toàn tuyến có chiều dài gần 17km, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Long Thành.