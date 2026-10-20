Cận cảnh đường hơn 3.400 tỷ đồng ở Hưng Yên tăng tốc, phấn đấu về đích cuối năm 2026

Những ngày giữa tháng 10, nhiều mũi thi công tại các gói thầu ở dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (tỉnh Hưng Yên) khẩn trương thi công, nhiều thiết bị và nhân sự có mặt trên công trường luôn tất bật làm việc.

Tại nút giao với quốc lộ 38 (địa phận xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), công nhân đang tập trung xây dựng vòng xuyến, lu lèn mặt đường chuẩn bị thảm bê tông nhựa nốt phần còn của nút giao.

Ông Bùi Đăng Nghĩa, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Vinadelta (nhà thầu xây dựng dự án) cho biết, dự án trong giai đoạn nước rút nên đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

"Chúng tôi được giao xây lắp 9km đường, hiện nay đã hoàn đã thảm nhựa được 80%. Các vị trí còn lại công ty huy động hàng chục công nhân và thiết bị máy móc như, máy lu, xe vận chuyển để cấp phối đá dăm, mặt đường và các hạng mục phụ trợ", ông Nghĩa nói.

Tại đoạn qua xã Tiên Tiến, Công ty Cổ phần Lizen cũng đang tổ chức thi công những phần còn lại của gói thầu với tổng chiều dài hơn 13km (9km đường chính và hơn 4km đường dẫn).

Ông Nguyễn Văn Phái, Chỉ huy trưởng công trường (Công ty Cổ phần Lizen) cho hay, đơn vị đã hoàn thành hơn 90% khối lượng toàn gói thầu.

"Tranh thủ thời tiết nắng ráo chúng tôi đã thảm bê tông nhựa nhiều đoạn, hiện nay đang tập trung công nhân và máy móc để xây lắp các cầu, cống qua mương nước, xử lý nền đất yếu. Với tiến độ như hiện tại chúng tôi đảm bảo cuối năm 2026 sẽ hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào sử dụng", ông Phái nói.

Nhiều hạng mục chính của toàn dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đã đạt trên 90% khối lượng. Các hạng mục đào nền, đắp cát cơ bản hoàn thành, đắp đất cũng đạt trên 96%; cấp phối đá dăm các loại đạt khoảng 94%.

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, giá trị xây lắp của dự án đạt gần 88%, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

"Ban yêu cầu các nhà thầu bám sát tiến độ từng hạng mục, tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu, tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu nghiệm thu ngay đến đó. Đồng thời, kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông, nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026", ông Hải nói.

Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan có tổng mức đầu tư gần hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026 với tổng chiều dài tuyến 29,2km (tuyến chính dài 23,6km, tuyến kết nối dài hơn 4km) mặt cắt mỗi bên 12m, tốc độ thiết kế tối đa 80km/h.

Dự án đi qua 7 xã của Hưng Yên là Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Tiên Hoa và Tống Trân. Khi hoàn thành dự án đường sẽ kết nối với quốc lộ 38, ĐT378 và đường dẫn cầu La Tiến, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Hưng Yên.