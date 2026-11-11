Cận cảnh đường Hồ Chí Minh qua Cao Bằng nhỏ hẹp, dự kiến mở rộng gấp đôi

Tuyến đường Hồ Chí Minh là tuyến đường Bắc Nam thứ hai trong hệ thống đường bộ Việt Nam và có điểm đầu từ Khu di tích Pác Bó (Khu di tích lịch sử cách mạng), tỉnh Cao Bằng.

Toàn bộ đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Cao Bằng hiện nay dài khoảng 40 km, gồm hai làn xe.

Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, khu đô thị, trong đó có trung tâm tỉnh Cao Bằng, trong khi đường nhỏ hẹp, di chuyển khó khăn, tai nạn thường xuyên xảy ra.

Tuyến đường đi qua các khu dân cư và trường học đông người.

Xe được di chuyển tối đa đến 90 km/h nhưng do đường hẹp và qua nhiều khu dân cư nên nhiều đoạn phải cắm nhiều biển hạn chế tốc độ xuống 50 km/h.

UBND tỉnh Cao Bằng đề xuất và được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 38 km, trong đó khoảng 25,7 km được cải tạo, nâng cấp trên tuyến hiện có và 13,1 km xây dựng mới. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe (gấp đôi hiện nay), tốc độ thiết kế 60 km/h, thời gian thực hiện 2027 - 2029.

Hiện các đơn vị được giao lập dự án đang tiến hành khảo sát, cắm biển mốc giới tuyến đường để tiến hành giải phóng mặt bằng, khởi công năm 2027.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài khoảng 38 km. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h. Dự án thuộc nhóm B, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Trong năm 2026, các đơn vị tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư; dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.