Cận cảnh đường băng số 2 sân bay Phù Cát trước giờ đón khách quốc tế

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, hàng trăm công nhân cùng máy móc, phương tiện cơ giới hạng nặng đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra ngày 29/10.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị đại diện chủ đầu tư đã huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên lễ, có thời điểm triển khai cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ.

Trong suốt quá trình thi công, hơn 800 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm thiết bị, phương tiện cơ giới được duy trì thường xuyên tại công trường, chia thành 30 mũi thi công.

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết đường băng bê tông là hạng mục quan trọng và có khối lượng thi công lớn nhất của dự án.

Công tác đổ bê tông được triển khai liên tục từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau trong 5 tháng, với tổng khối lượng hơn 150.000m³.

“Đến nay, đơn vị hiệu chuẩn đã tổ chức bay hiệu chuẩn thiết bị, bảo đảm các điều kiện để Cục Hàng không cấp phép khai thác bay thương mại từ ngày 29/10”, ông Tuấn cho biết.

Sau khi nâng cấp, Cảng hàng không Phù Cát có thể khai thác các loại máy bay Code C như A320, A321 và các dòng máy bay tương đương. Trong trường hợp có nhu cầu, sân bay có thể tiếp nhận máy bay Code E.

Đáng chú ý, đường cất hạ cánh số 2 hoàn thành sẽ tạo điều kiện để sân bay Phù Cát đón các chuyến bay charter quốc tế, đưa khách du lịch từ nước ngoài đến Gia Lai.

Đây được xem là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng phục vụ định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời góp phần tăng khả năng kết nối giao thông hàng không với các thị trường quốc tế.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 45.500 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân của du khách từ 3 ngày trở lên.

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, Cảng hàng không Phù Cát được phát triển với công suất khoảng 5 triệu lượt hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm.