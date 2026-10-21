Cận cảnh đường Âu Lâu - Đông An ở Lào Cai sắp được nâng cấp với 45 tỷ đồng

Ngày 6/10/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định phê duyệt dự án nâng cấp đường Âu Lâu - Đông An (ĐT.166), đoạn Km0 - Km 1+900. Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 21/10, tuyến đường đi qua địa bàn phường Âu Lâu và xã Quy Mông, có điểm đầu giao với quốc lộ 37 tại Km 286+900, điểm cuối nối tiếp vào đường tỉnh 166.

Theo hồ sơ được phê duyệt, chiều dài tuyến chính là 1.849,15m, diện tích sử dụng đất khoảng 3,5ha. Đây là đoạn tuyến có ý nghĩa trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa các tuyến đường hiện hữu, hạ tầng đô thị và các khu, cụm công nghiệp với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông qua nút giao IC13.

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường được đầu tư theo quy mô đường đô thị cấp khu vực, vận tốc thiết kế 40km/h. Nền đường rộng 15m, trong đó mặt đường rộng 9m, hai bên bố trí vỉa hè với tổng chiều rộng 6m.

Kết cấu mặt đường sử dụng bê tông nhựa, được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình và yêu cầu kỹ thuật của tuyến. Các đoạn mở rộng, làm mới hoặc có dấu hiệu hư hỏng nền, mặt đường sẽ được xử lý theo kết cấu thiết kế nhằm bảo đảm khả năng chịu lực và khai thác lâu dài.

Cùng với phần đường chính, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước dọc, rãnh thu nước mặt đường, các công trình thoát nước ngang và đường vuốt nối vào các lối rẽ dân sinh. Những hạng mục này góp phần tăng khả năng thoát nước, hạn chế ảnh hưởng của nước mưa đến kết cấu nền đường, đồng thời bảo đảm việc đi lại của người dân tại các vị trí kết nối.

Đáng chú ý, công trình bố trí hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường theo quy chuẩn hiện hành. Một đoạn kè ta luy âm dài khoảng 78m, cao từ 2,5 - 5m, cũng được thiết kế để giữ ổn định nền đường tại vị trí cần thiết.

Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 38 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 2 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và dự phòng.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo quy định pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Hường, người dân tổ 11, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Người dân chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn. Đoạn đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay, mặt đường gồ ghề, nhiều sỏi đá, gây khó khăn cho người dân, nhất là khi trời mưa hoặc có phương tiện vận chuyển hàng hóa đi qua. Mỗi lần đi lại, chúng tôi đều phải chú ý tránh những chỗ hư hỏng, vừa mất thời gian, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.