Cận cảnh dự án khiến cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũ vướng lao lý

Dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ từng quảng cáo quy mô lớn có diện tích gần 46 ha nằm mặt tiền đường ĐT741. Dự án được thiết kế gồm khoảng 1.500 căn nhà ở, biệt thự, kết hợp khu thương mại, trường học và công viên hồ sinh thái, dự kiến quy mô dân số khoảng 9.000 người.

Dự án từng được quảng bá ra thị trường với các tên gọi thương mại như "Mỹ Lệ Capital" hay "Felicia City".

Dự án Khu đô thị Mỹ Lệ sau thời gian rầm rộ chào bán với nhiều tên thương mại hoành tráng "Mỹ Lệ Capital" hay "Felicia City" đến nay hoang tàn, không người trông nom.

Hồ sơ pháp lý của dự án Khu đô thị Mỹ Lệ có nhiều dấu hiệu sai phạm trước đó. Cụ thể, ngày 12/8/2015, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Kết luận số 2299/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013 (được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo thực hiện vào tháng 11/2015).

Theo kết luận TTCP, UBND tỉnh Bình Phước đã giao 233,43 ha đất công cho 11 dự án khu dân cư mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là trái quy định pháp luật. Trong đó, dự án của Công ty Mỹ Lệ chiếm 26,06 ha. Thời điểm đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có biện pháp chấm dứt ngay việc giao đất công phát triển khu dân cư không qua đấu giá.

Bên trong dự án dù được làm đường, kéo điện, làm cống thoát nước nhưng nay đã xuống cấp trầm trọng

Dù đã có cảnh báo thanh tra, dự án Mỹ Lệ vẫn tiếp tục nới rộng quy mô. Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Phải đến tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mới ký quyết định thu hồi quyết định chủ trương đầu tư nêu trên.

Bên trong dự án có 2 căn nhà xây kiên cố giữa rừng cỏ

Đến ngày 4/5/2023, khi công khai danh sách 41 dự án không đưa đất vào sử dụng tính đến ngày 30/9/2022, UBND tỉnh Bình Phước đưa dự án Mỹ Lệ (diện tích mở rộng hơn 45 ha) vào nhóm bị thu hồi đất do đã hết thời hạn gia hạn nhưng vẫn không hoàn thành triển khai.

Toàn cảnh dự án

Trong những năm dự án triển khai, dự án được rao bán rầm rộ, khi dự án bị thu hồi nhiều khách hàng đã kiến nghị chủ đầu tư để hoàn tiền, tuy nhiên sự chậm trễ trả tiền lại cho khách hàng đã dẫn đến các vụ khiếu nại, tranh chấp với chủ đầu tư kéo dài suốt nhiều năm qua.

Dự án hiện bao phủ là những bãi cỏ vượt đầu người

Trong thông báo ngày 4/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đặc biệt là hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng nền đất khi chưa đủ điều kiện pháp lý của Công ty TNHH Mỹ Lệ.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND TP. Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân đã nộp tiền mua đất.

Liên quan đến sai phạm trên, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Anh Minh (SN 1966, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh trên còn có hai cựu cán bộ ngành đất đai: ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước) và ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước).