Cận cảnh dự án khiến 'Bầu Đoan' cùng loạt quan chức Thanh Hóa bị đề nghị truy tố

Video: Cận cảnh dự án Khu dân cư liên quan sai phạm của Bầu Đoan cùng đồng phạm.

Dự án Khu dân cư Quảng Thành (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa﻿, mũi tên đỏ) nằm cạnh tuyến tránh quốc lộ 1A với vị trí thuận lợi. Đây là công trình liên quan đến các sai phạm của ông Cao Tiến Đoan “tức Bầu Đoan” - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á và một số cựu quan chức tỉnh Thanh Hoá

Theo kết luận điều tra, ngày 17/7/2024, Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng gần 20.000m2 (gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề) tại khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ông Đoan vẫn chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất cho nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng góp vốn, thu về 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.

Liên quan đến vi phạm trong quá trình đấu giá khu đất, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có kết luận làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của một số cựu quan chức tỉnh Thanh Hoá.

Dự án Khu dân cư khi được đấu giá﻿ thành ở mức 255 tỷ đồng với người trúng là Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á. Cơ quan điều tra cáo buộc mức giá này thấp hơn thị trường, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho nhà nước và Bầu Đoan đã “cảm ơn” hàng tỷ đồng cho nhóm cán bộ Thanh Hóa.

Sau hơn 1 năm Bầu Đoan bị bắt để điều tra làm rõ về các sai phạm, dự án khu dân cư này nhiều lần "trầy trật", chỉ thi công cầm chừng. Theo ghi nhận, những ngày đầu tháng 10, bên trong công trình có công nhân đang làm việc, xây dựng hạ tầng. Quanh dự án được rào chắn bằng tôn, 3 dãy nhà liền kề đã xây dựng lên khung tầng 2 và 3. Trong khi đó, một số lô đất khác để trống hoặc đang làm móng.

Người dân địa phương cho biết, thời gian qua dự án chỉ làm cầm chừng, có thời điểm không có hoạt động xây dựng. Trong ảnh, một dãy nhà liền kề trong khuôn viên dự án đã xây lên phần thô tầng 2.

Bên trong Khu dân cư Quảng Thành đã được quy hoạch hạ tầng đồng bộ hệ thống đường giao thông, cây xanh, công viên.

Các khu đất chưa được xây dựng hiện đang được quây tôn, xuất hiện một số công nhân bên trong đang dọn dẹp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can với các tội: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn. Trong số này nhiều người từng giữ những vị trí quan trọng tại Thanh Hóa như ông Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh); Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa), Lê Anh Xuân (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa)... Ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố hai tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", theo khoản 2 Điều 218 và "Trốn thuế", theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Riêng hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị cáo buộc nhận hàng chục, hàng trăm nghìn USD, Cơ quan điều tra tách ra để xem xét xử lý theo quy định.