Cận cảnh dự án kè hơn 46 tỷ đồng ở Phú Thọ đang được thanh tra

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Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ, vở sông và kè Bản Nguyên tại tỉnh Phú Thọ.

Dự án được triển khai tại khu vực ven sông Thao, thuộc xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao (theo địa danh tại thời điểm phê duyệt), trên 2 đoạn tuyến từ Km84+500 đến Km85 và từ Km87 đến Km89+200, với tổng chiều dài khoảng 2,7km.

Toàn cảnh tuyến kè Bản Nguyên ven sông Thao. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tuyến kè ven bờ sông Thao, gần khu dân cư. Các đoạn kè được gia cố bằng đá, kéo dài theo bờ sông. Phía trong bờ sông là đường giao thông, các khu đất canh tác của người dân.

Theo hồ sơ dự án, công trình được đầu tư nhằm xử lý cấp bách tình trạng sạt lở bờ, vở sông và kè Bản Nguyên. Công trình được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 5/3/2024, phê duyệt dự án vào tháng 7/2024.

Hồ sơ thiết kế dự án vào năm 2024.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công năm 2024 thể hiện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ).

Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Xây dựng 377, với giá trúng thầu 46.147.026.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện gói thầu gồm ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Theo quyết định phê duyệt, gói thầu được thực hiện trong 360 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 13 tháng, đều tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức đơn giá cố định.

Cận cảnh lớp đá gia cố dọc mép nước sông Thao. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Đức Sáu, Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết, công trình kè sau khi được xử lý đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ khu vực ven sông, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo ông Sáu, trước đây, khi khu vực ven sông xảy ra tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương (cũ) đã có văn bản báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Sau đó, các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ Nông nghiệp đã về khảo sát thực tế để triển khai các giải pháp khắc phục.

Liên quan đến việc Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra dự án, ông Sáu cho biết chính quyền xã hiện nay không trực tiếp tham gia quá trình triển khai công trình nên hồ sơ dự án do các cơ quan cấp tỉnh quản lý, còn chính quyền địa phương chủ yếu là đơn vị thụ hưởng.

Thanh tra việc sử dụng kinh phí

Trước đó, ngày 12/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về việc thanh tra 2 nội dung liên quan đến các dự án tại tỉnh Phú Thọ.

Một trong những nội dung đó là thanh tra việc chấp hành pháp luật trong phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ, vở sông và kè Bản Nguyên.

Phía trong kè là khu dân cư và tuyến đê ven sông. Ảnh: Đức Hoàng

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên, do ông Nghiêm Phú Trường, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng 3, Cục VIII, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đối tượng thanh tra là UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ theo quy định.