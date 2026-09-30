Cận cảnh dự án hơn 350 tỷ đồng nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sắp hoàn thành

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2024. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành sau 18 tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ được gia hạn đến cuối tháng 10/2026.

Dự án do Liên danh Công ty CP 47 - Công ty CP Lilama 10 - Công ty CP Xây dựng 465 thi công. Các hạng mục chính gồm: sửa chữa, nâng cấp đập chính; xây mới tràn xả lũ, nhà điều hành; nâng cấp hệ thống cơ khí tại tràn Dốc Miếu và đê quây.

Theo Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 97% khối lượng.

Trước yêu cầu về đích đúng tiến độ, tận dụng những ngày thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục.

Hạng mục đập chính đạt khoảng 98% khối lượng. Đơn vị thi công đã hoàn thành khoan phụt chống thấm nền, hệ thống lọc thoát nước hạ lưu, đắp khối gia tải hạ lưu, đắp đất áp trúc hạ lưu đập và bê tông tường chắn sóng.

Hiện nhà thầu đang hoàn thiện rãnh thoát nước, với 14.200/14.854m đã được thi công; đồng thời triển khai cấp phối đá dăm mặt đập.

Đối với đập phụ 1 và 2, khối lượng thực hiện đạt khoảng 97%. Các tiểu hạng mục cơ bản hoàn thành, hiện đang tập trung hoàn trả tấm lát mái đập.

Hạng mục tràn xả lũ xây dựng mới cũng đạt khoảng 97% khối lượng.

Công tác đào hố móng đạt hơn 98%. Các hạng mục bê tông tường thượng lưu, sân trước, trụ biên, dốc nước, bể tiêu năng và sân sau bể tiêu năng đã hoàn thành. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện bê tông tường phân dòng với tràn sự cố, tấm lát mái và gia cố trồng cỏ trong khung bê tông.

Nhà vận hành tràn cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các phần việc cuối như sơn và mái kính nối hai nhà. Hệ thống cầu giao thông qua tràn đã hoàn thành thông xe kỹ thuật, chuẩn bị thảm mặt cầu và đường hai đầu cầu.

Tại tràn Dốc Miếu, khối lượng thi công đạt khoảng 98%. Các hạng mục thủy công, cơ khí cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Nhà thầu đang tiếp tục thi công nhà vận hành tràn.

Với khối lượng còn lại không lớn, chủ đầu tư và đơn vị thi công đánh giá, nếu thời tiết thuận lợi, dự án có thể hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m³, là một trong những công trình thủy lợi quan trọng của Hà Tĩnh.

Hồ có nhiệm vụ tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp, cắt giảm lũ cho vùng hạ du, cấp nước sinh hoạt và góp phần duy trì môi trường sinh thái.

Sau gần 50 năm vận hành, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, dù đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp qua các thời kỳ. Việc triển khai dự án lần này vì thế có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn hồ đập, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh.

Khi hoàn thành, các hạng mục được nâng cấp, sửa chữa sẽ góp phần tăng cường khả năng vận hành an toàn hồ Kẻ Gỗ, nhất là trong mùa mưa lũ; đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn.