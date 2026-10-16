Cận cảnh dự án đường nghìn tỷ ở Huế bị nước bủa vây, thi công gặp khó

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) dài khoảng 9,59km, được phê duyệt tháng 10/2023, khởi công tháng 1/2025, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng. Dự án hiện nay do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương làm chủ đầu tư.

Tuyến đường nhằm kết nối trung tâm TP Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, giảm tải cho Quốc lộ 1A và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Đoạn tuyến thuộc dự án giao với điểm đầu tại đường Tố Hữu. Ảnh: PV.

Ngoài ra, công trình còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác quỹ đất và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Khu đô thị mới An Vân Dương.

Dự án gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu số 20 dài khoảng 3,49km (nối với Quốc lộ 1A tại khu vực sân bay Phú Bài). Gói thầu số 21 dài khoảng 6,1km (nối với đường Tố Hữu).

Ngày 22/6, chủ đầu tư quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm (một trong liên danh 4 công ty thi công gói thầu số 21) do thực hiện công việc không đúng tiến độ hợp đồng.

Thời gian vừa qua, những đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí thuộc gói thầu số 21 bị ngập nước không thể thi công, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Dưới đây là những hình ảnh tại công trường thi công dự án do phóng viên ghi nhận:

Theo ghi nhận những ngày qua, tình trạng ngập nước không chỉ xảy ra tại các tuyến đường công vụ dẫn vào công trường mà còn bao quanh một số máy móc và khu nhà ở của công nhân. Ảnh: PV.

Tại nhiều vị trí, mặt bằng thi công bị nước bao phủ, đường công vụ không bảo đảm điều kiện để phương tiện đi lại. Ảnh: PV.

Thực trạng này khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến, dù dự án đang trong giai đoạn triển khai các hạng mục nền, móng đường và cầu. Ảnh: PV.

Trong khi đó, tại khu vực địa hình thuận lợi không bị ngập nước, nhà thầu đã huy động công nhân, máy móc trở lại công trường sau mưa lớn để tiếp tục thi công các hạng mục. Ảnh: PV.

Thông tin với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 350 tỷ đồng, đến nay giải ngân 227,167 tỷ đồng (đạt 64,9% kế hoạch). Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao 58,31/60,2 héc-ta, tương ứng khoảng 8,9/10,1km tuyến (đạt 96,8%), phần còn lại đang được các phường tiếp tục xử lý, dự kiến hoàn thành phần lớn trong tháng 10/2026. Ảnh: PV.

Đối với gói thầu số 20, hoàn thành nền, móng đường trên chiều dài 1,8/3,4km (đạt khoảng 52,9%). Ảnh: PV.

Một số đoạn được thảm nhựa với tổng chiều dài khoảng 200m. Ảnh: PV.

Đoạn tuyến thuộc gói thầu số 20 được thảm nhựa. Ảnh: PV.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, tại gói thầu số 21, khối lượng nền, móng đường đạt 87.912/297.480m² (tương đương khoảng 29,5%), 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45% khối lượng. Một trong những khó khăn lớn hiện nay là tuyến đường đi qua khu vực thấp trũng, trong khi thời gian qua trùng với mùa mưa lũ. Nhiều hạng mục gần như không thể triển khai, các đơn vị chỉ thi công được tại những đoạn có cao độ nền cao. Ảnh: PV.

Cụ thể, các vị trí bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu đang ngập nước nên chưa thể thi công. Đường công vụ phục vụ xây dựng cầu có cao độ thấp, từ 0,4-1,3m, nhiều đoạn ngập cục bộ khiến phương tiện không thể tiếp cận. Do đó, gói thầu số 21 tạm thời chưa thể triển khai tại các vị trí này. Nhà thầu chỉ tập trung thi công ở những đoạn nền đường cao, từ đường Hoàng Hữu Thường đến đường Thuận Hóa. Ảnh: PV.

Cận cảnh dự án đường nghìn tỷ ở Huế bị nước bủa vây, thi công gặp khó. Video: PV.