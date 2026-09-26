Cận cảnh dự án chống ngập phía Bắc Hà Nội đang gấp rút về đích

Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch gồm hai hợp phần là nâng cấp trạm bơm Phương Trạch 1 và xây dựng mới trạm bơm Phương Trạch 2.

Hiện nay, việc nâng cấp trạm bơm Phương Trạch 1 đã được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội hoàn thành; còn trạm bơm Phương Trạch 2 đang trong quá trình triển khai.

Ghi nhận vào cuối tháng 9-2026, dự án trạm bơm Phương Trạch 2 đã hoàn thiện nhiều hạng mục chính như: Cống dầu kênh, kênh dẫn chung, cầu vớt rác, cống qua đường đê Phương Trạch…

Chủ đầu tư đang tích cực hoàn thiện nhà trạm và nhà quản lý; tập trung thi công hệ thống trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác.

Ông Nguyễn Trương Dương, Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng môi trường (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội) cho biết, quá trình giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn do các thửa đất có nguồn gốc sở hữu phức tạp, ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ thi công tại một số thời điểm.

Tuy nhiên đến nay, các khó khăn đang từng bước được chủ đầu tư và UBND xã Vĩnh Thanh phối hợp tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trạm bơm Phương Trạch trong năm 2026.

Sau khi hoàn thành, trạm bơm Phương Trạch sẽ cùng với trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì, trạm bơm Vĩnh Thanh giúp đảm bảo chủ động tiêu nước cho hơn 7.400ha, giảm úng ngập cho khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội; hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sinh thái.