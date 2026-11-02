Cận cảnh dự án cầu Tân Bình ở Hiệp Đức làm mãi chưa xong

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), dự án được triển khai từ năm 2022 đến tháng 3-2025. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 3-2025, dự án chưa hoàn thành nên được gia hạn tiến độ đến tháng 12-2025.

Dù thời tiết nắng ráo nhưng trên công trình không thấy bóng dáng đơn vị thi công.

Dự án do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Minh Khang thi công xây lắp. Dù đã được gia hạn, thế nhưng đến thời điểm cuối tháng 10-2026, dự án vẫn chưa hoàn thiện.

Đường dẫn 2 đầu cầu vẫn chưa hoàn thiện.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được bàn giao cho Ban quản lý khu vực Hiệp Đức tiếp nhận. Đến cuối năm 2025, Ban quản lý khu vực Hiệp Đức giải thể, dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Đến ngày 23-6-2026, UBND xã Hiệp Đức tiếp nhận lại dự án trên. Địa phương đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 30-9-2026.

Qua gần 5 năm thi công, dự án vẫn chưa thể kết nối đôi bờ.

Thế nhưng đến cuối tháng 10-2026, dự án vẫn còn ngổn ngang. Đến nay, dự án mới giải ngân khoảng 29,6/127 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương kéo dài chỉ đạt tỷ lệ khoảng 23,2%; vốn kế hoạch tồn ngân còn trên 97,6 tỷ đồng, trong đó có 59 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026.

Đến ngày 29-10, dự án vẫn ngổn ngang.

Do không có khả năng giải ngân trong năm, địa phương đề nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh giảm 59 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 của dự án; địa phương cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công đến ngày 31-12-2026 sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài của dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kiểm tra, đôn đốc dự án cầu Tân Bình và đường tránh QL14E vào ngày 29-10.

Dù dự án vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình vào ngày 29-10, lãnh đạo xã Hiệp Đức đề xuất tiếp tục triển khai dự án nối dài đường dẫn cầu Tân Bình đến cầu Thanh Niên (từ ĐT615B đến Quốc lộ 14E), với tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng.

Người dân đang kỳ vọng dự án sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng để phát huy công năng nguồn vốn đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế tại dự án cầu Tân Bình và đường tránh QL14E, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhìn nhận tiến độ thi công dự án rất chậm, cầm chừng, nhiều hạng mục chưa hoàn thành, nhất là phần đường dẫn hai bên cầu. Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương khẩn trương tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đúng với cam kết đề ra.