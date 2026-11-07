Cận cảnh dự án bò Bình Hà 4.500 tỉ đồng được đấu giá 286 tỉ đồng

Toàn cảnh một khu vực thuộc dự án chăn nuôi bò Bình Hà ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp chăn nuôi bò quy mô lớn, nơi đây nay mang dáng vẻ tiêu điều sau nhiều năm hoạt động cầm chừng rồi dừng chăn nuôi

Những dãy chuồng trại được đầu tư quy mô lớn nay nằm im lìm, nhiều hạng mục xuống cấp sau thời gian dài không được sử dụng

Một khu chuồng nuôi bò bị tốc mái, nhiều tấm tôn hư hỏng, để lộ phần khung sắt chịu tác động của mưa nắng

Những hạng mục từng phục vụ hoạt động chăn nuôi công nghệ cao nay không còn được vận hành

Những thiết bị từng được đầu tư phục vụ quy trình sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn nay nằm ngổn ngang giữa khuôn viên dự án

Một số công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, chăn nuôi tại dự án bị bỏ hoang, hư hỏng

Máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại cũng hư hỏng theo thời gian

Toàn bộ hệ thống nhà xưởng, chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng

Hệ thống hạ tầng, thiết bị phục vụ sản xuất tại dự án xuống cấp...

... để lại hình ảnh tương phản với quy mô đầu tư hàng nghìn tỉ đồng ban đầu

Một phần diện tích thuộc dự án được doanh nghiệp liên kết sử dụng để trồng dứa nguyên liệu

Toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà vừa được đấu giá thành công với mức hơn 286 tỉ đồng. Công ty CP Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam là đơn vị trúng đấu giá sau 5 bước trả giá

Dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4.2015, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỉ đồng, diện tích khoảng 2.163ha tại địa bàn Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (cũ)

Song, hoạt động thực tế của dự án không đạt kỳ vọng. Bình quân mỗi năm, dự án chỉ nuôi gần 15.000 con bò, tương đương khoảng 6% quy mô được chấp thuận. Từ cuối tháng 3.2017, hoạt động chăn nuôi dừng lại. Dự án được xác định có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai và cấp tín dụng. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cùng cán bộ ngân hàng BIDV liên quan đến việc cho vay vốn đã bị khởi tố, xử lý hình sự