Cận cảnh đoạn tường chống ồn tại đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (TP.HCM) có chiều dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỷ đồng. Theo thiết kế, toàn tuyến gồm 3 đoạn, quy mô 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế 60-100 km/h. Hai đoạn đầu có thêm 2 làn dừng khẩn cấp.

Hướng tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đoạn đầu tuyến dài 6,71 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao, tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.

Sau hơn một năm thi công, đoạn đường trên cao dài gần 7 km đã hiện rõ hình hài. Nhiều đoạn đã hoàn tất gác dầm, đang hoàn thiện bản mặt cầu, lắp tường chống ồn và dải phân cách.

Khu vực vòng xoay Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ - ĐT 25 cũng đã hoàn thiện lắp đặt kính chống ồn. Đây là một trong những hạng mục được triển khai trên tuyến đường nhằm hạn chế tiếng ồn từ hoạt động giao thông đối với khu vực xung quanh.

Đoạn hướng về nút giao Vũng Vằn, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện dầm cầu và mặt cầu. Hình hài tuyến đường trên cao dần hiện rõ qua các nhịp cầu và hệ thống trụ đỡ.

Trong ảnh là đoạn 2 dài 6,8 km, từ nút giao Vũng Vằn (xã Long Điền) đến đường ven biển ĐT994, thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị đi thấp, tốc độ 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Hai bên bố trí đường song hành với vận tốc 60 km/h, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng.

Hiện các nhà thầu đang triển khai xử lý nền đường, đắp đất và thi công hệ thống thoát nước.

Hạng mục cầu Cây Khế bắc qua một nhánh sông đổ ra Cửa Lấp đang được các nhà thầu thi công mặt cầu và các trụ cầu phía phường Phước Thắng. Trên tuyến, cầu Cỏ May 3 được thiết kế với kết cấu vòm thép cách điệu như cánh diều.

Tại vị trí giao giữa đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường ven biển ĐT994, hạng mục cầu vượt đã dần lộ rõ hình hài. Các cấu kiện cầu được triển khai nhằm hình thành nút kết nối giữa hai tuyến giao thông quan trọng.

Đoạn 3 cuối tuyến dài gần 2,9 km, từ đường ven biển ĐT994 đến vòng xoay đường 2 Tháng 9, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe, vận tốc 80 km/h, đoạn này đang được đang tập trung xử lý nền đường và san lấp mặt bằng.

Tại nút giao Phước Thắng, các trụ cầu và mặt cầu đang trong quá trình xây dựng; mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thiện hơn 70%. Nút giao Phước Thắng có vai trò kết nối tuyến đường mới với mạng lưới giao thông hiện hữu, đưa phương tiện từ cao tốc về khu vực đô thị Vũng Tàu và hướng ra biển.