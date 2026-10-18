Cận cảnh đoàn lai dắt sà lan chở nhịp cầu 3.400 tấn vượt sông về Bến Bạch Đằng

Thông tin từ các đơn vị phối hợp lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ nặng 3.400 tấn từ khu công nghiệp Đông Xuyên về Bến Bạch Đằng, đến khoảng 10h30, đoàn lai dắt di chuyển qua khu vực phao số 0 luồng Soài Rạp - Cần Giờ.

Để lai dắt sà lan, một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt hoạt động áp mạn điều chỉnh hướng đi, cùng một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến luồng phải tuân thủ giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới đoàn lai dắt.

Sà lan Trung Nam S05 vận chuyển khối cấu kiện nặng 3.400 tấn, cao hơn 20m. Đây là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m.

Hơn 5h40, đội hình tàu kéo và tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ và hệ đỡ nặng 3.400 tấn chính thức rời bến.

5h30, công tác chuẩn bị hoàn tất. Hành trình 124km đường thủy từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/10.

Quá trình di chuyển có sự phối hợp giữa đơn vị thi công, Cảng vụ TP.HCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu cũng như hoạt động giao thông đường thủy.

Trước đó, từ 4h sáng 18/10, từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard - đơn vị thành viên chuyên về đóng tàu và kết cấu thép nặng thuộc Tập đoàn Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa - TP.HCM, đông đảo kỹ sư, công nhân và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị hoàn chỉnh cho hành trình lai dắt kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ 3.400 tấn.

Lộ trình đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đi qua trong ngày 18/10.

Trước đó, từ đêm 15 đến rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép dài 187m đã được đưa xuống sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn tại khu vực cảng ở Vũng Tàu. Theo đơn vị thi công, quá trình này phải huy động hơn 100 kỹ sư, chuyên gia cùng các lực lượng phối hợp.

Để đảm bảo an toàn, trong ngày 18/10, đoàn lai dắt dự kiến di chuyển 12-13 giờ và neo nghỉ lúc 17h tại phao SR05. Hành trình tiếp tục lúc 5h sáng 19/10.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ hợp long ngày 21/10. Công tác hợp long được đánh giá là phần việc rất quan trọng vì phải dựa vào thời tiết và con nước.