Cận cảnh dinh thự 5 tầng tại Hà Nội của Việt Anh và nữ diễn viên phim giờ vàng sau khi công khai hẹn hò

Ngay sau khi công bố chuyện tình cảm, diễn viên Việt Anh cùng Quỳnh Nga tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng khi hoàn thiện tổ ấm 5 tầng tại ngoại thành Hà Nội. Bên cạnh việc đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, cặp đôi còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú trước các màn tranh luận dở khóc dở cười suốt thời gian xây dựng ý tưởng cho không gian sống chung.

Trên trang cá nhân, Việt Anh chia sẻ: "Cuối cùng thì cũng ra phương án. Chưa bao giờ trong tình trạng nửa đêm bật dậy liên lạc với thiết kế để nói ngay ý tưởng vì sợ mình quên mất. Có những ngày không đứa nào nói chuyện với đứa nào vì dỗi nhau, cuối cùng thiết kế phải làm trọng tài".

Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ hình ảnh ngôi nhà trong giai đoạn thi công. Ảnh: FBNV

Cơ ngơi mới của Việt Anh và Quỳnh Nga gây ấn tượng với tông màu trắng kem, be và nâu trầm chủ đạo. Tổng thể không gian mang phong cách tân cổ điển pha nét hiện đại, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Phòng khách sang trọng.

Phòng ăn được thiết kế với chiếc đèn chùm cỡ lớn.

Khu vực trưng bày quần áo - phụ kiện được thiết kế với những kệ mở có đèn hắt và thảm lông sáng màu.

Phòng ngủ có tông màu trắng - kem ấm áp.

Hình ảnh phòng trẻ em được đăng tải, khiến người hâm mộ đồn đoán về kế hoạch sinh con của cặp đôi.

Việt Anh và Quỳnh Nga đều là những gương mặt quen thuộc, phủ sóng màn ảnh nhỏ trong các bộ phim giờ vàng VTV. Hai người vốn có nhiều năm gắn bó thân thiết, cùng làm việc trong làng giải trí và không ít lần vướng phải tin đồn hẹn hò. Màn đóng cặp ăn ý trong bộ phim Sinh tử từng khiến đông đảo khán giả tích cực "đẩy thuyền" cho họ.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, hai diễn viên đều phủ nhận chuyện yêu đương và khẳng định chỉ là bạn bè. Đến tháng 7/2026, cặp đôi mới chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Việt Anh cho biết hai người đã từ tình bạn chuyển sang tình yêu được khoảng một năm trước khi quyết định công khai.

Sau khi công khai tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga thoải mái sánh đôi bên nhau. Ảnh: FBNV

Sau khi xác nhận hẹn hò, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và những buổi gặp gỡ bạn bè. Việc cùng mua nhà, lên kế hoạch hoàn thiện tổ ấm càng khiến chuyện tình của họ nhận được sự quan tâm.

Về việc kết hôn, Việt Anh và Quỳnh Nga không đặt nặng một đám cưới rình rang. Theo Quỳnh Nga, điều quan trọng hơn hôn lễ hình thức là hai người thực sự hạnh phúc, thấu hiểu và có thể đồng hành lâu dài.