Cận cảnh diễn tập phòng, chống khủng bố trên đường sắt đô thị

Tại Depot Nhổn (Phường Tây Tựu), các lực lượng đã tổ chức diễn tập phương án phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Trong khuôn khổ chương trình, các lực lượng tổ chức “Diễn tập phương án tác chiến phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ trên tuyến đường sắt đô thị số 3.

Nội dung diễn tập tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành và cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng khi xuất hiện những tình huống phức tạp về an ninh, an toàn.

Các phương án giải cứu con tin, xử lý tình huống liên quan đến bom, mìn, chất nổ được đặt trong bối cảnh hoạt động đường sắt đô thị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách và đơn vị vận hành.

Tình huống giả định bắt cóc con tin trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận theo nhiều mũi tác chiến phòng, chống khủng bố.

Diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh, an toàn.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm triển khai công tác đột kích, giải cứu con tin tại buổi diễn diễn tập phòng, chống khủng bố.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ các đối tượng khủng bố trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Các con tin được lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thành công cứu thoát và đưa đến nơi an toàn.

Thông qua diễn tập, các đơn vị kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, đồng thời nâng cao năng lực xử lý các tình huống giả định. Đây cũng là dịp rà soát cơ chế phối hợp trong những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến hành khách, nhân viên, công trình và hoạt động vận hành đường sắt đô thị.

Tại chương trình, cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro được phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố.

Đồng thời các cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro được xem và tăng cường kỹ năng phối hợp, xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng diễn tập tình huống xử lý bom mìn trên metro.

Công tác xử lý bom, mìn, chất nổ được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản.

Việc tổ chức diễn tập và tập huấn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, PA02 và Hà Nội Metro trong bảo đảm an ninh, an toàn trên hệ thống đường sắt đô thị. Kết quả chương trình là cơ sở để các đơn vị tiếp tục đánh giá, rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án, quy trình phối hợp, nâng cao tính chủ động và hiệu quả xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, an toàn và phòng, chống khủng bố.

Với đặc thù vận tải hành khách công cộng, bảo đảm an ninh, an toàn được Hà Nội Metro xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần duy trì dịch vụ vận tải ổn định, an toàn, thuận tiện, hướng tới xây dựng hình ảnh đường sắt đô thị Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện.