Cận cảnh điểm sụt lún trên Quốc lộ 28B được rào chắn, cảnh báo tại Lâm Đồng

Sáng 10/10, mặt đường Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện vết sụt lún kéo dài khoảng 10m, miệng mở rộng cùng nhiều vết nứt. Khu vực đã được rào chắn, đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông.

Điểm sụt lún trên Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, kéo dài khoảng 10m.

Lực lượng chức năng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại khu vực mặt đường bị nứt, sụt lún.

Biển cảnh báo khu vực bị sụt lún trên tuyến Quốc lộ 28B

Vết nứt xuất hiện tại khu vực tiếp giáp giữa mặt đường và lề đường trên Quốc lộ 28B.

Phương tiện lưu thông qua điểm hư hỏng được hướng dẫn giảm tốc độ và đi tránh khu vực sụt lún.

Góc nhìn cận cảnh cho thấy phạm vi hư hỏng tại điểm sụt lún trên tuyến đường.

Lực lượng chức năng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại khu vực mặt đường bị nứt.

Khu vực xảy ra sụt lún nằm trên tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Một đoạn mặt đường Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết sụt lún dài khoảng 10m, kèm các đường nứt kéo dài ở phần tiếp giáp lề đường. Phương tiện qua đây được hướng dẫn giảm tốc độ, đi tránh khu vực hư hỏng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, chiều dài 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao đưa vào khai thác chính thức.