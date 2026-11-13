Cận cảnh điểm sạt lở 3.000m³ đất đá gây ách tắc giao thông trên QL15D lên cửa khẩu La Lay

Sáng 13/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị đang khẩn trương đưa máy móc tới hiện trường xử lý điểm sạt lở tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

Điểm sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 6h sáng 13/11, tại đoạn Km 9+400 quốc lộ 15D từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông.

Tại đây, đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, rãnh thoát nước với chiều dài khoảng 60m, chiều cao trung bình khoảng 6m.

Thông tin từ các đơn vị chức năng tại hiện trường, điểm sạt lở Km 9+400 quốc lộ 15D với khối lượng sơ bộ ước tính khoảng 3.000m³, trong đó có rất nhiều tảng đá lớn.

Đất đá sạt lở tại Km 9+400 sụt trượt xuống nền mặt đường khối lượng lớn, trong đó có nhiều tảng đá lớn rất lớn.

Hiện, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã phối hợp cảnh báo các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn tuyến trên.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, các phòng ban liên quan có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.

Đơn vị quản lý đường bộ đã tập kết máy móc thiết bị và đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo giao thông, khẩn trương triển khai hót dọn đất đá để sớm thông tuyến một làn xe qua điểm sạt lở Km 9+400 quốc lộ 15D và phấn đấu hoàn thành trong chiều 13/11.

Các đơn vị chức năng đã tập kết máy móc thiết bị và đang triển khai hót dọn để sớm thông tuyến một làn xe qua đoạn sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 9+400 quốc lộ 15D.

Quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, Quảng Trị) dài khoảng 12km với 2 làn xe, hầu hết một bên là núi cao, một bên là vực sâu, nhiều đoạn dốc, cong cua nguy hiểm, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn.

Cầu tràn Đakrông tại Km 0+307 quốc lộ 15D cũng thường xuyên bị ngập nước nước gây ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ.

Video: Cận cảnh điểm sạt lở tại Km 9+400 gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay