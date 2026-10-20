Cận cảnh đập nước di động 800 tỷ đồng 'ngăn mặn, giữ ngọt' ở Thanh Hoá

Ngày 20/10, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hà Văn Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Lộc, cho biết, cầu Cống Lèn là một trong những hạng mục thuộc Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, giúp "ngăn mặn, giữ ngọt" tại Thanh Hóa. Địa phương tham gia phối hợp GPMB bàn giao đất cho dự án xây dựng và nay đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Dự án do Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2021. Cầu Cống Lèn nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Lộc, ngoài ngăn mặn, giữ ngọt, công trình thủy lợi cầu Cống Lèn còn được xây dựng thêm cầu đường bộ giúp kết nối xã Vạn Lộc và Nga Sơn. Trước khi chưa có công trình, người dân địa phương phải đi đò qua sông nên gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Công trình được đưa vào vận hành sẽ giúp "ngăn mặn, giữ ngọt" cho toàn bộ khu vực từ Cống Lèn lên thượng nguồn sông Lèn.

Cầu Cống Lèn dài 405m, rộng 7,5m, bắc qua sông tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và Nga Sơn. Công trình có quy mô cấp II, gồm ba khoang, mỗi khoang rộng 40m. Đây giống như một con đập di động, hệ thống có thể điều tiết dòng chảy, trữ nước ngọt và ngăn nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào đất liền. Việc vận hành con đập dựa vào hệ thống dây cát nâng lên hạ xuống những tấm thép khổng lồ được lắp đặt chắn ngang dòng sông.

Bà Vũ Thị Tiêm, trú tại thôn Đa Tân, xã Vạn Lộc, cho biết, khi biết tin nhà nước đầu tư xây dựng và nay đã hoàn thành công trình, bà và người dân địa phương rất vui mừng. Ngoài việc ngăn mặn, giữ ngọt thì Cống Lèn còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại qua sông, thông thương buôn bán.

Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi sông Lèn cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước cho chăn nuôi và hơn 2.000ha tại khu công nghiệp.

Theo quan sát của PV, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, chuẩn bị vận hành khai thác. Cầu Cống Lèn đã thông xe kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua sông.

Mỗi tấm thép khổng lồ dài 40m, nặng hàng chục tấn giúp con đập chủ động đóng mở theo sự lên xuống của thủy triều.

Hệ thống dây cáp giúp vận hành (nâng lên, hạ xuống) những tấm thép khổng lồ tại con đập di động để "ngăn mặn, giữ ngọt".

Khu quản lý Cống Sông Lèn đã được xây dựng hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa vào sử dụng.