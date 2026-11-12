Cận cảnh đại lộ 12 làn xe dọc sông đầu tiên ở Đồng Nai

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, tiền thân là đường Hương lộ 2, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51, điểm cuối kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường dài khoảng 15,5km, rộng 60m, đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước, TP Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop làm nhà đầu tư. Đây là một trong những trục hạ tầng quan trọng được định hướng nhằm kiến tạo không gian phát triển đô thị, cảnh quan dọc sông Đồng Nai.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, tuyến đại lộ được kỳ vọng góp phần tổ chức lại không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông và tăng cường kết nối giao thông khu vực.

Dự án được chia thành 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1 từ Quốc lộ 51 đến cầu An Hòa 2 dài gần 2km, được đầu tư đồng bộ với quy mô mặt đường chính 6 làn xe, cùng hệ thống đường song hành, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng.

Đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2km. Đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 7,5km, được đầu tư mới đồng bộ để bảo đảm kết nối thông suốt toàn tuyến.

Theo quy hoạch, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có quy mô 12 làn xe. Hiện đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Vàm Cái Sứt đã thông xe.

Các đơn vị đang triển khai thi công, điều chỉnh phần giữa đường nhằm bảo đảm mặt cắt theo quy hoạch. Trong khi đó, đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được triển khai.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 11, không khí thi công trên tuyến đại lộ diễn ra khẩn trương. Nhiều máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông.

Tại phường Long Hưng, tuyến đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang được thi công mở rộng theo quy hoạch. Các hạng mục được triển khai trên tuyến đường có vai trò kết nối Quốc lộ 51 với khu vực cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khu vực cầu An Hòa 2 đã được đưa vào khai thác, trở thành một trong những điểm kết nối quan trọng trên tuyến đại lộ. Từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt, các hạng mục hạ tầng giao thông cũng đang được triển khai, từng bước hoàn thiện mặt đường và các công trình liên quan.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đi qua khu vực Đại đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai Aqua City. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị ven sông.

Ở đoạn cuối tuyến, từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dài khoảng 7,5km, các hạng mục đang được đầu tư xây dựng mới. Đây là đoạn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết nối giữa đại lộ với mạng lưới giao thông liên vùng.

Khi hoàn thành, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hình thành trục giao thông kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời mở rộng khả năng kết nối các khu đô thị ven sông Đồng Nai. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác tiềm năng không gian cảnh quan ven sông của TP Đồng Nai.