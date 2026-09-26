Cận cảnh đại công trường đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô

Với tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đang được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Tuyến đường dài khoảng 14,07km, đi qua Hà Nội và Bắc Ninh, cùng khoảng 2,5km tuyến nối đường dẫn cầu Tứ Liên tại xã Đông Anh. Riêng cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9km.

Nền đường rộng tới 120m, gồm cao tốc 10 làn xe và hai tuyến đường gom 3 làn mỗi bên. Dải đất giữa tuyến được dự kiến bố trí các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt trên công trường, trải dài từ cầu sông Đuống, các cầu cạn, nút giao Ninh Hiệp đến cầu chữ C, cầu chữ Y và các hạng mục kết nối cầu Tứ Liên.

Ba gói thầu xây lắp đang đồng loạt tăng tốc. XL01 tập trung thi công cọc khoan nhồi, bệ đúc dầm và đường công vụ phục vụ cầu sông Đuống; XL02 triển khai các nhịp đúc hẫng, cầu dẫn, cầu cạn và nút giao Ninh Hiệp; XL03 thi công cầu chữ Y, mở rộng cầu vượt quốc lộ 1A, cầu Thạc Quả và các hạng mục kết nối cầu Tứ Liên.

Sản lượng thực hiện tại công trường đến nay đạt khoảng 589,49 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về đường điện 500kV, hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng để bảo đảm mặt bằng thi công.

Bài toán nguồn vật liệu vẫn đặt ra với dự án khi ngoài mỏ Hồng Cóc 2 đã được cấp phép, một số mỏ khác chưa hoàn tất thủ tục cấp phép, gây khó khăn cho việc chủ động vật liệu và bảo đảm tiến độ thi công.

Nhà đầu tư kiến nghị Hà Nội đẩy nhanh di dời đường điện 500kV, hoàn thành giải phóng mặt bằng và tháo gỡ thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu, tạo mặt bằng và nguồn vật liệu liên tục cho công trường.

Anh Nguyễn Xuân Trường (quê Nghệ An), công nhân thi công cọc khoan nhồi tại cầu sông Đuống, cho biết các tổ đội đang làm việc theo nhiều ca, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ. “Anh em trên công trường đều cố gắng hoàn thành phần việc được giao, tranh thủ thời gian và phối hợp giữa các tổ đội để bảo đảm tiến độ chung của dự án”, anh Trường chia sẻ.

Công trường đang đồng loạt tăng tốc với nhiều mũi thi công, từ cọc khoan nhồi, bệ trụ, đúc dầm Super-T đến đường công vụ, cầu và các nút giao.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng hình thành trục kết nối giao thông hiện đại giữa sân bay Gia Bình và trung tâm Thủ đô, mở thêm không gian kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.