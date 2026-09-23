Cận cảnh đại công trường điện mặt trời nổi 550MW trên lòng hồ Bản Chát

Ghi nhận PV Báo Xây dựng ngày 22/9, hàng nghìn công nhân kỹ sư có mặt trên công trường nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 1 và Bản Chát 2. Theo quy hoạch và danh mục dự án của tỉnh Lai Châu, hai dự án có tổng công suất 550MW, gồm Bản Chát 1 công suất 250MW và Bản Chát 2 công suất 300MW. Hai nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 1 và Bản Chát 2 do Công ty CP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư có tổng công suất 550MW.

Theo hồ sơ được công bố, Bản Chát 1 có diện tích sử dụng khoảng 704ha, trong đó hơn 626ha là diện tích lòng hồ. Bản Chát 2 có diện tích hơn 813ha, trong đó hơn 771ha là mặt hồ. Hai dự án trải trên khu vực thuộc các xã Mường Than, Than Uyên và Mường Kim của tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ dự án, Bản Chát 1 dự kiến sử dụng khoảng 322.000 tấm pin, trong khi Bản Chát 2 khoảng 370.160 tấm. Tổng cộng gần 692.200 tấm pin sẽ được bố trí cho hai nhà máy. Đây không chỉ là một công trình điện mặt trời thông thường. Với hàng trăm nghìn tấm pin, hệ thống phao nổi, neo giữ, cáp điện, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ, dự án đòi hỏi một phương án tổ chức thi công đặc thù trên mặt nước.

VinEnergo hiện xác định Bản Chát 1 và Bản Chát 2 là những dự án trọng điểm trong danh mục năng lượng tái tạo của doanh nghiệp. Công ty công bố tổng mức đầu tư hiện tại của Bản Chát 1 hơn 5.368 tỷ đồng và Bản Chát 2 hơn 6.279 tỷ đồng.

Theo danh mục dự án Quy hoạch điện, Bản Chát 1 và Bản Chát 2 đều được định hướng đấu nối bằng hệ thống đường dây 220kV về khu vực Bản Chát - Huội Quảng.

Anh Tẩn Văn Chản, công nhân thi công dự án chia sẻ: "Hiện mức tiền công khoảng 600.000 đồng/ngày, trung bình mỗi tháng, tương đương thu nhập khoảng 18 triệu đồng/tháng. Nhà cách nơi làm việc khoảng 80km, nên việc đi lại khá xa, dù công việc vất vả, phải xa nhà, nhưng mức thu nhập ổn định giúp người lao động có thêm động lực gắn bó với công việc".

Anh Lò Minh Tuấn ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu công nhân làm nghề thợ hàn tại công trường chia sẻ: "Công việc chủ yếu là hàn, lắp ráp các kết cấu phục vụ thi công. Công việc khá nặng nhọc, thường xuyên phải làm việc ngoài trời và theo tiến độ của công trường. Thu nhập của thợ hàn như chúng tôi hiện khoảng 21 triệu đồng/tháng. Công việc tuy vất vả, phải xa nhà nhưng thu nhập tương đối ổn định. Bình thường anh em đều cố gắng làm việc theo tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. Xa gia đình nên cũng có những lúc nhớ nhà, nhưng có việc làm và thu nhập tốt thì chúng tôi vẫn yên tâm gắn bó với công trường”.

Nhà máy Thủy điện Bản Chát nằm trên sông Nậm Mu, có công suất thiết kế 220MW với hai tổ máy, mỗi tổ 110MW. Nhà máy bắt đầu phát điện từ năm 2013; hồ chứa có dung tích khoảng 2,14 tỷ m³. Sự xuất hiện của các nhà máy điện mặt trời nổi tạo nên một mô hình đáng chú ý cùng một không gian hạ tầng có thể kết hợp nhiều nguồn năng lượng.

Ban ngày, các tấm pin khai thác bức xạ mặt trời để phát điện, trong khi đó, công trình thủy điện vẫn đảm nhiệm vai trò phát điện theo chế độ vận hành của hệ thống. Việc kết hợp hai nguồn năng lượng có tính chất khác nhau mở ra khả năng khai thác hiệu quả hơn hạ tầng truyền tải và không gian đã được hình thành. Dự án Nhà máy Điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2, khởi công từ tháng 10/2026 và đưa vào vận hành thương mại từ quý IV/2028, do VinEnergo làm chủ đầu tư.