Những ngày này, trên công trường thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, các nhà thầu đã huy động nhân công, phương tiện máy móc tập trung thi công. Tại công trường qua xã Tân Hội, công nhân và máy móc được huy động tối đa trên phạm vi mặt bằng đã sẵn sàng.

Đặc biệt, tại nút giao Núi R’Chai, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đã tập trung thiết bị, máy móc để xử lý nền móng và định hình các nhánh cắm của nút giao.

Ông Mai Văn Thái, Giám đốc Ban Chỉ huy công trường gói thầu 04 thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cho biết: Từ khi được bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, đơn vị đã tăng cường trang thiết bị, nhân lực, tổ chức các mũi thi công đồng bộ, đồng thời tăng 03 ca, 04 kíp liên tục.

Tuy nhiên, việc bố trí các bãi đỗ thải hợp pháp dọc tuyến mới đáp ứng được 50%, các mỏ vật liệu tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu của dự án.

Cận cảnh đại công trường cao tốc gần 19.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng. Ảnh: Giang Nam

Ở gói thầu số 3 qua xã Gia Hiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đang triển khai đồng bộ các hạng mục: đúc dầm, đào đắp nền đường, khoan cọc nhồi, thi công cống và hầm chui dân sinh.

Hơn 300 nhân sự cùng máy móc hạng nặng được huy động, tổ chức 10 nũi thi công liên tục. Bên cạnh đó, đơn vị đã lắp đặt trạm trộn bê tông tại chỗ, chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,62 km, đi qua địa bàn 10 xã, phường.

Tính đến giữa tháng 11/2026, tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao 95,56% mặt bằng sạch (593,58 ha trên tổng 621.128 ha cần thu hồi). Vốn bố trí cho công tác đền bù, bồi thường năm 2026 cũng đã giải ngân đạt gần 99%. Hiện, các nhà thầu đang triển khai thi công 5 gói thầu chính trên tuyến.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) có điểm đầu tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc (trùng điểm cuối cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc); điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương – Prenn thuộc xã Hiệp Thạnh.

Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 18.945 tỷ đồng. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật vào quý III/2028 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thúc đẩy du lịch, giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ cho tỉnh Lâm Đồng cũng như kết nối với các tỉnh, thành lân cận.