Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 27/11, tại ga Phạm Văn Bạch (ST10), nhiều kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, máy móc chuyên dụng đang khẩn trương lắp dựng lồng thép phục vụ thi công tường vây. Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong kết cấu nhà ga.

Ga Phạm Văn Bạch cùng ga Lê Thị Riêng (ST05) là những vị trí quan trọng trên tuyến. Trong đó, ga Phạm Văn Bạch sẽ là điểm xuất phát của hai máy khoan hầm TBM, phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu tối ưu phương án tổ chức thi công, phấn đấu đưa máy khoan hầm TBM vào vận hành từ tháng 8/2027.

Theo MAUR, tính đến tháng 10, tại ga Phạm Văn Bạch, nhà thầu đã thi công 229/533m tường dẫn, đạt gần 43% và hoàn thành 27/88 tấm tường vây, đạt gần 31%.

Anh Thái (37 tuổi), thường xuyên di chuyển qua khu vực ga Phạm Văn Bạch, chia sẻ: “Trong thời gian thi công, việc đi lại của người dân ít nhiều bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong công trình được triển khai bảo đảm tiến độ và sớm hoàn thành để người dân có thêm lựa chọn đi lại thuận tiện”.

Tại ga Bà Quẹo (ST09), công trường được rào chắn phục vụ thi công tường vây, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn và duy trì việc đi lại của người dân. Nhà thầu đã thi công 20/270m tường dẫn, đạt khoảng 7,4%

Khi đưa vào khai thác, ga Bà Quẹo được xác định là điểm đón, trả khách quan trọng ở khu vực phía Tây thành phố, góp phần kết nối các khu dân cư đông đúc với trục metro xuyên tâm.

Chị Thanh (30 tuổi), kinh doanh tại khu vực ga Bà Quẹo, cho biết: “Việc rào chắn một phần mặt đường trong thời gian thi công có ảnh hưởng đến việc đi lại và buôn bán. Chúng tôi mong các đơn vị thi công tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến người dân”.

Tại ga Lê Thị Riêng (ST05), nhà thầu đã thi công 207/491,5m tường dẫn, đạt khoảng 42% và hoàn thành 40/87 tấm tường vây, đạt gần 46%.

Tại ga Phạm Văn Hai (ST06), công tác thi công các hạng mục nhà ga đang được triển khai. Khối lượng tường dẫn tại đây đạt 101,5/280m, tương đương hơn 36%.

Ga Bảy Hiền (ST07) nằm trong khu vực có mật độ giao thông cao. Khi tuyến metro số 2 đi vào khai thác, nhà ga sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực lưu thông trên các tuyến đường lân cận.

Tuyến metro số 2 khởi công vào giữa tháng 1/2026, với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài gần 11,3km, điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot Tham Lương; trong đó, hơn 9km đi ngầm. Toàn tuyến gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot.

Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030, góp phần tăng cường kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Trong ảnh là khu vực thi công nhà ga Tao Đàn (ST02).

Việc đồng loạt triển khai các hạng mục kỹ thuật tại các nhà ga trọng điểm góp phần thúc đẩy tiến độ dự án, hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới metro đồng bộ cho TP.HCM trong những năm tới. (Trong ảnh là hướng tuyến metro số 2).