Cận cảnh đại công trường 20.000 người xây sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Được khởi công xây dựng ngày 19/12/2025, sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Dự án có quy mô 135.000 chỗ ngồi, hệ thống mái che đóng mở tự động, hiện các hạng mục đang được triển khai đồng thời với số lượng nhân công và máy móc chuyên dụng khá lớn.

Hiện tại, các hạng mục nền móng và sàn cơ bản đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công sàn khán đài, phòng chức năng bên trong sân vận động, đồng thời lắp dựng hệ thống kết cấu thép.

Theo ban quản lý dự án, tính đến giữa tháng 10/2026, khối lượng thi công hạng mục giàn trụ kích rút hiện đạt khoảng hơn 60%

Các trụ lớn đã lên toàn bộ phần cao độ chân pin, đang trong quá trình hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại.

Để phục vụ công tác tổ hợp, lắp dựng kết cấu thép, dự án đã huy động các loại cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Trên công trường làm việc ba ca, luôn túc trực khoảng 16.000 công nhân trong khu vực sân vận động và các hạng mục phụ trợ xung quanh. Nếu tính cả các khu vực khác trong khu phức hợp thể thao, số lượng công nhân lên tới 20.000 người.

Cũng theo BQL dự án, các đơn vị thi công thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn xây dựng và phương án đề ra. Tại các vị trí làm việc trên cao, hệ thống lan can, biển cảnh báo và dây an toàn được bố trí phù hợp. Công nhân làm việc trên giàn giáo được trang bị phương tiện bảo hộ và yêu cầu sử dụng dây an toàn theo quy định.

Các thiết bị đưa vào phục vụ dự án phải trải qua quy trình kiểm định và kiểm tra định kỳ. Những thiết bị phục vụ cẩu, nâng hạ cấu kiện lớn được chú trọng kiểm soát; các hệ thống treo và thiết bị nâng hạ cũng được thử tải theo yêu cầu kỹ thuật trước khi vận hành.

Theo kế hoạch, dự kiến tháng 11/2026 hoàn thành hệ trụ dàn kích nâng và chạy thử nghiệm. Tháng 12, sẽ phối hợp cùng đối tác nước ngoài tiến hành nâng toàn bộ phần mái thép phân khu một.

Phần thô dự kiến kết thúc toàn bộ vào tháng 12/2026 và kết thúc xây dựng vào tháng 5/2027.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng có diện tích 73,3 ha khi hoàn thành là trái tim của tổ hợp khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương nằm trong siêu đô thị Vinhomes Global Sportia Hanoi (Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội), phía Nam Hà Nội.