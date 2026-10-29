Cận cảnh đại bản doanh của Elon Musk tại Hà Nội

Tọa lạc tại số 49 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội, Hanoi Towers là tổ hợp cao tầng có kiến trúc nổi bật với mặt ngoài kết hợp tông màu nâu đất, trắng và hệ thống cửa kính xanh. Đây cũng là địa chỉ được Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đăng ký làm trụ sở.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0111212828, đăng ký lần đầu ngày 10/9/2025. Địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp là tầng 13, Tháp Hà Nội, số 49 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội, tỷ phú Elon Musk đã bổ nhiệm bà Lauren Ashley Dreyer, Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu, giữ chức Chủ tịch của Starlink Services Việt Nam. Đồng thời, tỷ phú giàu nhất thế giới cũng lựa chọn ông Đỗ Bá Thích, sinh năm 1990, làm Tổng giám đốc Starlink Services Việt Nam.

Tòa nhà Hanoi Towers tại số 49 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, nơi Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đăng ký địa chỉ trụ sở.

Một góc tòa Hà Nội tower đường Hai Bà trưng, phường cửa Nam, TP. Hà Nội.

Tháp Hà Nội nhìn từ phía sau

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh thuộc SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành. Khác với phương thức kết nối Internet phụ thuộc chủ yếu vào hạ tầng cáp mặt đất, Starlink sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối tại những khu vực phù hợp, trong đó có các địa bàn khó tiếp cận hạ tầng viễn thông truyền thống.