Cận cảnh cuộc sống cheo leo của 52 hộ dân trên vách núi hở hàm ếch ở Quy Nhơn

52 hộ dân núi Một (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) sống trong lo sợ sạt lở chực chờ vùi lấp trước mùa mưa bão ập về.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, 52 hộ dân với gần 200 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực núi Một thuộc tổ dân phố 19 và 20 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang sống thấp thỏm trong những mái nhà cheo leo trên vách núi “hở hàm ếch” và nỗi lo sợ hiểm họa vùi lấp chực chờ dưới chân núi trước mùa mưa bão cận kề.

Những ngôi nhà xập xệ, nằm bám vào sườn núi dốc đứng thuộc tổ 19 có thể đổ sập bất cứ lúc nào xuống những căn nhà nhỏ thó, ken dầy thuộc tổ 20 dưới chân núi.

Theo ghi nhận, đa phần người dân sống quanh khu vực núi Một này là những gia đình lao động tự do, thu nhập bấp bênh nên dù biết hiểm nguy vẫn thấp thỏm bám trụ qua nhiều năm ở đây.

Hiện tại, qua nhiều năm mưa bão và phong hóa, địa chất tại sườn núi Một đã dần bị mất kết cấu và xâm hại nghiêm trọng.

Nhiều mảng vách đá, nền đường bê tông gồ ghề, nền móng nhà người dân tổ 19 bị khoét sâu, tạo thành những hốc đá “hở hàm ếch” khổng lồ, treo lơ lửng ngay phía trên mái nhà của người dân tổ 20.

Chỉ cần thêm những trận mưa lớn kéo dài, nền đất ngấm sâu no nước thì hàng nghìn tấn đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của gần 200 con người.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (65 tuổi, người dân sống tại tổ 19, khu vực núi Một) cho biết, bà đã sống tại đây gần 20 năm, bà cũng như những người dân sống quanh khu vực, mỗi khi mùa mưa bão cận kề cũng là lúc họ bước vào khoảng thời gian căng thẳng. Đêm không yên giấc, chỉ cần một tiếng động lạ từ phía vách núi hay tiếng mưa rào trút xuống mái tôn cũng đủ khiến người dân ở đây giật mình, nín thở.

“Ký ức về đợt mưa bão tàn phá cuối năm 2025 vẫn còn là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với cả khu dân cư. Sau những đợt mưa trút nước không ngớt, hàng nghìn khối đất đá cùng cây cối gãy đổ từ trên sườn núi sạt trượt xuống khu dân cư tổ 20 dưới chân núi khiến 5 căn nhà bị vùi lấp và đổ sập hoàn toàn. Rất may, các hộ dân được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn trước đó nên không có thiệt hại về người”, bà Thủy chia sẻ

Tuy nhiên, dấu tích sạt lở nham nhở từ năm ngoái vẫn còn để lại trên sườn núi và những ngôi nhà dưới chân núi. Đồng nghĩa mức độ đe dọa đối với 52 hộ dân còn lại càng gia tăng, họ sợ phải sống trong cảnh thảm họa lặp lại.

Núi Một nằm độc lập giữa lòng đô thị Quy Nhơn, nép mình bên dòng sông Hà Thanh, dọc theo con đường Hoa Lư từ khu vực Cầu Đôi đến cầu Chữ Y. Và khu vực này có khu dân cư đã hình thành trên 25 năm.

Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng người dân, chính quyền UBND tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn đã vào cuộc để giải quyết dứt điểm “điểm nóng” sạt lở này. Hiện tại địa phương đã rà soát phương án sơ tán, di dời dân khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, điều kiện sinh hoạt và hậu cần tại các điểm sơ tán tập trung để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Đồng thời ngày 5/10 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai ngoài việc chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND phường Quy Nhơn tập trung triển khai toàn diện phương án di dời các hộ dân tại núi Một còn phải khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở và đề xuất phương án khắc phục triệt để. Đồng thời xác định chính xác danh sách các hộ dân cần di dời, thống kê nhu cầu tái định cư thực tế và xây dựng, đề xuất phương án bố trí đất tái định cư phù hợp nhằm bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chuyên môn khác là những đơn vị trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ phường Quy Nhơn trong quá trình thực hiện, tập trung đánh giá chính xác về mặt kỹ thuật, địa chất, quy hoạch quỹ đất, hạ tầng giao thông và các điều kiện cần thiết để việc tái định cư vừa đạt tính khả thi, đúng quy định pháp luật.