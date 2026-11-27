Công viên đa năng trăm tỷ đang thành hình ven bờ biển cố đô Huế

Ngày 9/4 Dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) được phê duyệt với kinh phí khoảng hơn 117 tỷ đồng. Đây được xem là công viên đa năng ven biển đầu tiên của TP Huế.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 171.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau thời gian triển khai, các hạng mục chính của dự án công viên văn hóa đa năng biển Thuận An đang dần thành hình. Trên công trường nhộn nhịp thi công, hướng tới hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đề ra.

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, dự án triển khai trên tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48ha tại phường Thuận An. Trong đó, khu vực xây dựng trung tâm chiếm 1,42ha, quy hoạch thành không gian công cộng đa năng gồm quảng trường ven biển và hệ thống công viên cây xanh kết nối đồng bộ bằng mạng lưới giao thông nội bộ.

Ngoài ra, dự án xây dựng mới 2 khu công viên với tổng diện tích khoảng 3.441m². Các hạng mục gồm nhà dịch vụ kết hợp khu vệ sinh, ghế ngồi nghỉ ngơi, sân lát đá, bãi đỗ xe ô tô, trồng cỏ, cây xanh, trang trí cảnh quan và hệ thống chiếu sáng.

Quảng trường trung tâm hướng biển rộng hơn 5.011m2, bề mặt được lát đá granite cao cấp kết hợp đan xen với các mảng cỏ xanh. Để bảo vệ công trình trước tác động sóng biển, dự án đầu tư tuyến kè dài 190m bằng cọc bê tông dự ứng lực kết hợp kè mái đá hộc. Khi hoàn thành, quảng trường sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội du lịch và hoạt động cộng đồng quy mô lớn. Đặc biệt, TP Huế dự kiến sẽ tổ chức Chương trình Countdown - Chào năm mới 2027 tại công viên này.

Dự án xây dựng mới 2 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 229m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố, kết cấu mặt đường bê tông xi măng. Vỉa hè lát đá granite, bố trí cây xanh, bó vỉa đồng bộ và lối lên xuống dành cho người khuyết tật.

Theo liên danh gói thầu số 12, hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, đến nay dự án thi công hoàn thành phần san nền quảng trường, công viên 1, công viên 2 và tuyến kè bảo vệ khu vực quảng trường. Phần nền bê tông quảng trường đạt 90%, nhà dịch vụ đạt 85% phần xây lắp. Hạ tầng giao thông đã thi công xong thoát nước mưa, cấp phối đá dăm… Hệ thống hạ ngầm điện thi công chôn ống đạt 95% theo hợp đồng.

Theo ghi nhận, thời tiết năm nay ở Huế tương đối thuận lợi khi có mưa ít hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tranh thủ những ngày cuối năm thời tiết nắng ráo, các nhà thầu tập trung huy động công nhân, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Bên cạnh các hạng mục xây lắp, công tác trồng cây xanh, hoàn thiện cảnh quan cũng đang được tích cực triển khai, từng bước tạo diện mạo cho khu công viên.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, song song với thi công khu trung tâm 1,42 ha, phường Thuận An đang giải phóng mặt bằng trên diện tích 13,05ha còn lại. Tổng diện tích thu hồi đất là 144.787m2 gồm đất ở, đất rừng phòng hộ, đất giao thông...

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, Dự kiến, công viên sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 21/12/2026. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được định hướng phát triển đô thị hướng biển, mở rộng không gian đô thị Huế, đồng thời đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch với các dịch vụ như nhà hàng, thể thao biển, lễ hội biển, nghỉ dưỡng, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó, dự án nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế ven biển, khai thác quỹ đất dọc bờ biển, tăng doanh thu từ du lịch, dịch vụ, bất động sản, tạo việc làm cho cư dân địa phương và hiện đại hóa đô thị.