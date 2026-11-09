Cận cảnh công viên đa năng 117 tỷ đồng đầu tiên ở Huế sẽ về đích trước thềm năm mới

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, dự án triển khai trên tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48ha tại phường Thuận An. Trong đó, khu vực xây dựng trung tâm chiếm 1,42ha, quy hoạch thành không gian công cộng đa năng gồm quảng trường ven biển và hệ thống công viên cây xanh kết nối đồng bộ bằng mạng lưới giao thông nội bộ.

Video: Cận cảnh công viên đa năng 117 tỷ đồng đầu tiên ở Huế đang về đích.

Dự án công viên văn hóa đa năng biển Thuận An nằm bên bờ biển Thuận An thơ mộng và tiếp giáp với tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An vừa hoàn thành.

Cận đó, khu công viên văn hóa đa năng biển Thuận An đang được nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực… tăng tốc thi công hiện lên như một đại công trường hối hả.

Quảng trường trung tâm hướng biển rộng hơn 5.011m2, bề mặt được lát đá granite cao cấp kết hợp đan xen với các mảng cỏ xanh. Để bảo vệ công trình trước tác động sóng biển, dự án đầu tư tuyến kè dài 190m bằng cọc bê tông dự ứng lực kết hợp kè mái đá hộc.

Khi hoàn thành, quảng trường sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội du lịch và hoạt động cộng đồng quy mô lớn. Đặc biệt, TP Huế dự kiến sẽ tổ chức Chương trình Countdown – Chào năm mới 2027 tại công viên này.

Bên cạnh quảng trường, hai khu công viên tổng diện tích 3.441m2 được thiết kế làm không gian thư giãn ngoài trời phục vụ người dân và du khách. Sự phân chia rõ ràng giúp công viên đáp ứng tốt cả nhu cầu thư giãn hàng ngày lẫn hoạt động tập thể.

Dự án được kết nối với các phân khu bằng 2 tuyến đường giao thông nội bộ có tổng chiều dài 229m. Cả hai tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố, mặt đường bê tông xi măng chịu lực trên móng cấp phối đá dăm. Vỉa hè lát đá granite, trồng cây xanh và có lối tiếp cận riêng dành cho người khuyết tật.

Công trình được đầu tư mạng lưới cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước mưa và nước thải xây dựng riêng biệt. Chiếu sáng đô thị sử dụng đèn LED tiết kiệm điện trên cột thép mạ kẽm…

Đại diện liên danh gói thầu số 12, hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An cho biết, đến nay dự án đã thi công hoàn thành phần san nền quảng trường, công viên 1, công viên 2 và tuyến kè bảo vệ khu vực quảng trường.

Phần nền bê tông quảng trường đạt 90%, nhà dịch vụ đạt 85% phần xây lắp. Hạ tầng giao thông đã thi công xong thoát nước mưa, cấp phối đá dăm… Hệ thống hạ ngầm điện đã thi công chôn ống đạt 95% theo hợp đồng.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, song song với thi công khu trung tâm 1,42 ha, phường Thuận An đang giải phóng mặt bằng trên diện tích 13,05ha còn lại. Tổng diện tích thu hồi đất là 144.787m2 gồm đất ở, đất rừng phòng hộ, đất giao thông...

Theo ông Hồ Hữu Phú, Quyền giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, khối lượng tổng thể dự án đến nay đạt khoảng 67% so với hợp đồng. Dự án phấn đấu hoàn thành bàn giao vào ngày 21/12.

Theo chủ đầu tư, dự án công viên văn hóa đa năng biển Thuận An đóng vai trò chiến lược trong định hướng phát triển mở rộng đô thị Huế ra hướng biển. Khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng kết hợp đô thị biển hiện đại và năng động.

Dự án công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, phường Thuận An có tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh Công ty Cổ phần Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 171 đảm nhận thi công.